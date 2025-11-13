Lo balearon por una discusión en un partido de fútbol en Santa Rosa  

Un joven recibió un disparo en una de sus piernas durante una discusión que se produjo después de un partido de fútbol. El hecho tuvo como protagonistas a dos grupos de personas de entre 18 y 24 años. La policía busca a dos jóvenes, que son los señalados como autores del ataque con el arma de fuego.

La policía está investigando el caso de un joven que fue herido mediante un disparo de arma de fuego en una de sus piernas. El episodio ocurrió -este miércoles por la noche- en una cancha de fútbol ubicada al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Personal policial y judicial realizó diligencias en una vivienda del barrio ARA San Juan, publicó el diario La Arena.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se produjo el miércoles –alrededor de las 22 horas- por una discusión entre dos grupos de personas. Los protagonistas tienen entre 18 y 24 años de edad y discutieron después de jugar un partido en una cancha ubicada en la esquina de las calles Calegaris y Selva Sur.

Posteriormente, en la intersección de Gentili y Toscano, un joven «recibió un impacto de un proyectil, calibre chico, en la pierna derecha, debajo de la rodilla».

Los informantes indicaron que la víctima es mayor de edad y que la policía está abocada a determinar los motivos que ocasionaron la discusión y el disparo.

Asimismo, los voceros afirmaron que, por el momento, no hay ningún detenido vinculado al hecho, pero están tratando de localizar a dos individuos que fueron señalados como los autores del ataque.

El caso está a cargo de Selva Paggi, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas.