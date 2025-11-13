jueves 13, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Murió un conductor en un choque en el cruce de las rutas provinciales 7 y 10

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Choque fallecimiento toyotacorolla camion cruce rutasprovinciales 13noviembre2025

Un hombre falleció esta tarde, tras chocar contra un camión en la intersección de la ruta provincial 10 y la ruta provincial 7.

El siniestro fatal se produjo aproximadamente a las 14:30 horas de este jueves. Al lugar se trasladó personal policial, que pudo constatar que los vehículos involucrados fueron un camión marca VW y un automóvil Toyota Corolla.

Choque fallecimiento toyotacorolla camionvw cruce rutasprovinciales 13noviembre2025

El automóvil Toyota Corolla circulaba desde Santa Rosa a General Pico, de donde sería oriunda la víctima fatal. Por su parte, el camión se dirigía desde Colonia Barón a Eduardo Castex. 

El conductor del Corolla fue trasladado para recibir atención médica. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del conductor del automóvil.

En el lugar trabaja personal policial de la Subcomisaría Mauricio Mayer, de la Comisaría Departamental Winifreda, bomberos voluntarios, fiscal de turno y personal de la AIC para realizar las pericias correspondientes. Se investigan las causas del accidente.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 10noviembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralCospecltda banner abril2025 400x300Festival intendentealvear octubr2025 1Tecnohuose banner setiembre2025
Comisiones elpalomo 19octubre2025Antar banner abril2025