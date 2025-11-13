Murió un conductor en un choque en el cruce de las rutas provinciales 7 y 10

Un hombre falleció esta tarde, tras chocar contra un camión en la intersección de la ruta provincial 10 y la ruta provincial 7.

El siniestro fatal se produjo aproximadamente a las 14:30 horas de este jueves. Al lugar se trasladó personal policial, que pudo constatar que los vehículos involucrados fueron un camión marca VW y un automóvil Toyota Corolla.

El automóvil Toyota Corolla circulaba desde Santa Rosa a General Pico, de donde sería oriunda la víctima fatal. Por su parte, el camión se dirigía desde Colonia Barón a Eduardo Castex.

El conductor del Corolla fue trasladado para recibir atención médica. Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento del conductor del automóvil.

En el lugar trabaja personal policial de la Subcomisaría Mauricio Mayer, de la Comisaría Departamental Winifreda, bomberos voluntarios, fiscal de turno y personal de la AIC para realizar las pericias correspondientes. Se investigan las causas del accidente.