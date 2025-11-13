viernes 14, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Necrológica de Eduardo Castex –  Jueves 13

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex la vecina Rosalía Anita Mapelli (89 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Vienres 14, a las 15 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

