jueves 13, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Reconocieron a trabajadoras de la Cámara de Diputados de La Pampa

Camaradiputados reconocimiento trabajadoras 25anios 12noviembre2025

En la Sala de la Memoria se reconoció y se entregó un recordatorio a las agentes María Soledad Borzi, Mónica Marina Gaitán y Natalia Alicia Benitez, quienes cumplieron 25 años de servicio en la Cámara de Diputados de La Pampa.

Las trabajadoras recibieron el reloj que simboliza “los miles de días y las incontables horas dedicadas al servicio de la Legislatura”.

Natalia Benítez ingresó el 15 de noviembre de 1999 en el Departamento Taquígrafos, después de rendir y aprobar un concurso público y abierto de antecedentes y oposición del que participaron 13 personas. Desde entonces se desempeña en esa área.

Por su parte, María Soledad Borzi, ingresó el 1 de setiembre de 1999 en la, por entonces Dirección de Prensa y Extensión Parlamentaria, para luego recalar en el departamento de Investigación Legislativa y finalmente, en 2015, en la Defensoría del niño, niña y adolescencia.

Por último recibió su presente Mónica Gaitán, que ingresó a la Legislatura el 1 de setiembre de 1999 en el área de «Mayordomía aérea» y desde entonces cumplió funciones en la cocina del segundo piso de esta Legislatura y hoy lo hace en la del edificio Anexo.

Cerró el acto el secretario general de Asociación de Empleados Legislativos, Aldo Bafundo, destacando «la permanencia, la estabilidad de las y los empleados de la Cámara, algo que debemos valorar y por lo cual luchar en tiempos donde dan vuelta proyectos que pretenden atentar contra los derechos de las y los trabajadores», aseguró.      

