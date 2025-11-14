Denunciaron por estafa a una empleada de hospital de General Acha

Un hombre radicó una denuncia en sede policial porque le prestó dinero a una empleada del hospital de General Acha y no se lo devolvió. El monto superaría los $ 5 millones. La supuesta estafadora habría usado como argumento que su hijo estaba internado. Desde la Dirección del centro asistencial remarcaron que se trata de una situación «de carácter privado», sobre la cual debe intervenir la Justicia, e informó que la institución provocó la apertura de un sumario administrativo para mostrar la ausencia de vinculación entre el hospital y el caso.

Un hombre de 41 años de edad hizo una denuncia en la Comisaría de Guatraché donde acusó a una mujer de haberlo estafado. Según el relato de la víctima, le prestó un total de $ 5,5 millones a una empleada del hospital «Padre Buodo» de General Acha que lo atendió a fines del mes pasado.

El portal Noticias del Sur publicó que la mujer se desempeña como encargada de recolectar los datos de las personas que concurren al nosocomio. Asimismo, habría sido apartada de su puesto, según contó la víctima.

El damnificado indicó que fue al hospital el 31 de octubre y, por ventanilla, fue atendido por la presunta estafadora «de forma muy amable».

«Luego de eso no sé cómo consiguió mi número telefónico, poniéndose en contacto por medio de la red social Whatsapp en donde me pedía por favor si le podía prestar dinero, ya que tenía su hijo internado en Bahía Blanca y se encontraba mal de salud. Después me dijo que estaba tirado en la calle», amplió el estafado.

El hombre detalló que le hizo cinco transferencias por un monto total de $ 5,5 millones y que la mujer le prometió que se los iba a devolver en la forma que él prefiriera, «ya sea con cheques o transferencias».

«Me dijo que la plata me la iba a devolver esta semana y después la semana que viene», explicó el individuo, al mismo tiempo que sostuvo que posee el comprobante de las transferencias que realizó. Cuando el pasado 6 de noviembre la mujer le pidió prestado más dinero, el hombre decidió radicar la denuncia policial.

«Yo se lo presté de buena fe, ya que me pareció muy buena persona, pero después hablando con amigos de Acha me dijeron que esta persona solía pedir plata y no devolverla», dijo el denunciante.

En este contexto, la Dirección del Hospital Padre Ángel Buodo comunicó que el hecho es «de carácter privado» y «se trata de un asunto estrictamente personal, ajeno al ejercicio de sus funciones hospitalarias».

«En consecuencia, será la justicia quien intervenga y actúe conforme a lo que corresponda en este ámbito, asimismo se hizo efectiva la apertura de un sumario administrativo, con fines de dejar explícitamente establecida la ausencia de vinculación entre la institución y el presente caso y de este modo deslindar responsabilidades», explicaron las autoridades del nosocomio achense.