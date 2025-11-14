Incorporan análisis de glucemia e insulina y uso abusivo de tecnologías en la Libreta Sanitaria

En una nueva sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, fue aprobada -por unanimidad- la ley donde se incorpora en la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente la realización de análisis clínicos de glucemia e insulina en los controles médicos anuales. A su vez, también se aprobó la modificación de la Ley N° 1.724, incorporando el análisis de posible uso abusivo de tecnologías a la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente.

La diputada Gisela Cuadrado hizo uso de la palabra y señaló que «este criterio no es arbitrario, responde a recomendaciones internacionales, como las de la Asociación Americana de Diabetes, que establecen la conveniencia de iniciar estos controles a partir de esa edad», explicó la legisladora. «Esta iniciativa nace para cuidar, prevenir y evitar lo evitable», agregó.

Cuadrado subrayó que, si bien en el caso de la diabetes tipo 1 no es posible prevenir la aparición de la enfermedad —por tratarse de una patología autoinmune—, sí se puede evitar la cetoacidosis diabética, un cuadro grave que puede presentarse cuando el diagnóstico se demora. «Un simple análisis de glucemia puede marcar la diferencia entre un diagnóstico precoz o una internación en terapia intensiva», advirtió.

La diputada compartió un caso ocurrido en General Pico, donde una niña de 12 años debutó con diabetes tipo 1 sin haber sido diagnosticada a tiempo. «Su madre me dijo: ‘Si este control hubiera existido antes, no habríamos pasado por todo esto'», relató Cuadrado, quien agradeció al cuerpo legislativo por acompañar una medida que «puede salvar la vida de un niño o una niña».

Respecto de la diabetes tipo 2 y la prediabetes infantil, la legisladora remarcó que en estos casos «sí podemos prevenir, revertir y evitar», ya que la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa son reversibles cuando se detectan a tiempo.

En ese sentido, la diputada advirtió sobre el contexto epidemiológico actual: «En Argentina, el 36,5% de niños y adolescentes entre 5 y 19 años tienen sobrepeso u obesidad, y en menores de 5 años el porcentaje alcanza el 12%, según datos de UNICEF». Recordó, además, que «La Pampa no es ajena a esta realidad» y citó un estudio de la Cátedra de Nutrición y Salud Humana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, que reveló que la provincia se encuentra entre las regiones con mayores índices de obesidad infantil del país.

«Un 30% de nuestra población infantil presenta algún tipo de problema con la obesidad; por eso, esta ley es necesaria y urgente», afirmó Cuadrado.

Por su parte, la legisladora Ana Giussi subrayó el valor de la prevención y la educación familiar como pilares para el cuidado de la salud infantil.

«Así como lo describía la diputada Cuadrado, cuando dimos tratamiento a este proyecto, ella destacó la importancia de un análisis a tiempo para la detección de enfermedades silenciosas. Desde nuestro bloque quisimos sumar la mirada de la prevención mediante la capacitación de los padres, que también forma parte de las libretas sanitarias», explicó Giussi.

La legisladora detalló que se incorporó una sección específica sobre alimentación saludable y actividad física, entendiendo que ambas prácticas son fundamentales para reducir el riesgo de desarrollar diabetes y otras enfermedades metabólicas. «Con buena alimentación y actividad física podemos prevenir mucho más la diabetes que luego debe diagnosticarse con un análisis», señaló.

«Creemos que con buena alimentación y una vida activa nuestros niños pueden prevenir muchas enfermedades. Por eso pedimos la incorporación de este artículo y acompañamos con convicción el proyecto presentado por la diputada Cuadrado», concluyó.

USO ABUSIVO DE TECNOLOGÍAS

Más adelante, la diputada Romina Mota tomó la palabra y se explayó sobre la ley por la que se modifica la Ley N° 1.724, incorporando el análisis de posible uso abusivo de tecnologías a la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente.

Mota destacó el trabajo conjunto entre los distintos bloques, señalando que «esta iniciativa lleva poco más de un año y hoy llega al recinto gracias al interés, las sugerencias y el acompañamiento de diputadas y diputados de todas las bancadas», lo que permitió mejorar y fortalecer la propuesta original.

La legisladora explicó que el objetivo es promover la detección temprana y la prevención de los efectos negativos derivados del uso excesivo de dispositivos tecnológicos. «Sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son nativos digitales, y todos —padres, docentes y adultos responsables— somos testigos de cómo desde muy pequeños los vemos con dispositivos móviles, ya sea en sus carritos, en las salas de espera o en los encuentros familiares», describió.

Mota citó un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, que advierte que la sobreexposición a pantallas desplaza experiencias esenciales para el desarrollo integral, como el juego y la interacción socioafectiva. Asimismo, mencionó datos de la Universidad Católica Argentina, que revelan que el 52,4% de los chicos argentinos entre 5 y 17 años no realiza deporte; el 58,6% no lee textos impresos; y 3 de cada 10 niños menores de 8 años presentan déficit de estimulación verbal.

También alertó sobre los efectos físicos y cognitivos del uso prolongado de pantallas: «La luz de los dispositivos suprime la producción de melatonina, afecta la calidad del sueño y repercute en el rendimiento escolar», explicó. Además, mencionó las consecuencias del sedentarismo y el impacto visual en los jóvenes.

La diputada enfatizó, sin embargo, que la mayor preocupación radica en la salud mental: «El uso excesivo de la tecnología influye en la aparición de problemas de atención y emocionales, con baja tolerancia a la frustración, déficit de atención y deterioro en la escritura y comprensión lectora».

«Cuando entregamos un dispositivo móvil a un niño, le estamos abriendo la puerta al mundo, y ese mundo muchas veces puede ser peligroso», advirtió Mota, al referirse a riesgos como el ciberacoso, el grooming, la exposición a contenido inapropiado y los juegos o apuestas en línea.

Asimismo, compartió datos de UNICEF que reflejan las principales búsquedas realizadas en internet por menores de entre 12 y 17 años: el 67% busca información sobre formas de adelgazar o perder peso; el 64% sobre cómo ganar dinero fácilmente en internet; el 55% accede a mensajes discriminatorios; el 52% consume contenidos sobre alcohol y drogas; el 47% busca imágenes o videos de contenido sexual; el 31% consulta formas de autolesionarse; y el 27% accede a material sobre suicidio o autodestrucción.

Frente a este panorama, Mota remarcó que la incorporación de esta sección en la Libreta Sanitaria «es una herramienta preventiva y de concientización para las familias, el sistema de salud y la comunidad educativa».

«Toda esta información nos obliga a reflexionar y actuar. Ojalá esta ley sea un punto de partida», concluyó la diputada.

“ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS”

Por su parte, la legisladora Patricia George destacó que la iniciativa representa «una herramienta más para acompañar y orientar a las familias» en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

«Esta propuesta busca ofrecer a los padres un instrumento de apoyo, un espacio donde puedan reflexionar junto a los profesionales de salud sobre el uso de dispositivos por parte de sus hijos», señaló George. «Somos conscientes de que no podemos legislar sobre lo privado, pero sí podemos proteger desde nuestro rol institucional, legislar para acompañar las políticas públicas del Gobierno provincial y fortalecer las acciones de prevención», afirmó.

La legisladora agradeció la receptividad del Poder Ejecutivo ante las propuestas impulsadas desde la Legislatura: «Todas las iniciativas que hemos llevado y consultado fueron tomadas con atención y compromiso», destacó.

George subrayó que el uso de la tecnología en la infancia debe ser un tema de abordaje cotidiano y comunitario. «El control y análisis del uso de la tecnología en nuestros niños tiene que ser parte del día a día de los adultos, porque somos quienes tenemos la obligación de responderles y cuidarlos», expresó.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una acción articulada del Estado: «El Estado no puede ser un mero espectador de estos problemas sociales que hoy atraviesan a nuestras familias. Debe articular políticas entre la salud, la educación y la comunidad, que está cada vez más interesada y comprometida con estos temas», sostuvo.

Para concluir, la diputada reafirmó su confianza en el rol activo del Estado provincial: «Tenemos un Estado presente, que protege, que cuida y que se ocupa, y este proyecto es una muestra concreta de ese compromiso».