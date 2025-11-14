La comuna de 25 de Mayo arregla las banquinas de la ruta nacional 151 por el abandono de Nación

El intendente Leonel Monsalve ordenó la intervención de banquinas de la ruta nacional 151, por pedido de los vecinos por la falta de mantenimiento por la inacción -y desfinanciamiento- del gobierno nacional.

Monsalve, a través de las redes sociales, reveló que “ante el pedido de los vecinos, estamos interviniendo las banquinas con fondos municipales para mejorar la seguridad y el tránsito en la zona”.

Las tareas se realizaron en el tramo entre el Cruce del Desierto (cruce de ruta nacional 151 y provincial 20) hasta el Puente Dique Punto Unido. La información oficial fue publicada junto a una fotografía en la que se observa el ingreso al sector de “El Sauzal”, en la que se refleja el alto tránsito que soporta ésa vía terrestre.

“Privilegiamos a vecinos”

El jefe comunal explicó que, aún con las arcas públicas empobrecidas por la realidad económica que representa la falta de inversión de Nación y la caída en el ingreso de regalías petroleras por el atraso de la renovación de la concesión de El Medanito priorizaron la seguridad de la población.

“Como municipio decidimos realizar el arreglo y mantenimiento de las banquinas de la Ruta 151 ante la falta de respuestas a los pedidos elevados –a Nación- para su reparación”, comentó.

Además justificó la intervención. “Asumimos este esfuerzo excepcional para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este corredor. La obra implica una inversión municipal, que realizamos de buena fe pensando en los vecinos veinticinqueños que utilizan esta ruta”, concluyó.