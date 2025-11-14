La Premier League se televisará por primera vez, pero con restricciones, en Corea del Norte

Por primera vez en toda la historia, la Premier League saldrá televisada en Corea del Norte, bajo ciertas restricciones determinadas por el gobierno.

Según informó el diario británico The Guardian, los encuentros no se emitirán en vivo: solamente se mostrará el compacto editado de los partidos. De esta manera, se asegurarán de eliminar las situaciones en donde aparezcan jugadores surcoreanos.

Por otra parte, la emisión de los distintos partidos se reducirá a tan solo 60 minutos, y no se podrán observar los 90 minutos reglamentarios del juego. Además, todos los textos en inglés de la transmisión se pasarán a gráficos norcoreanos, y cualquier secuencia que muestre símbolos del colectivo LGBTQ+ será censurada y recortada de la edición.

Los partidos serán distribuidos a través del canal estatal KCTV, el único medio autorizado para emitir contenidos deportivos internacionales. Según reportes, los programas deportivos que incluyan fragmentos de la liga inglesa serán presentados como “resúmenes culturales del fútbol europeo”, evitando cualquier referencia directa a patrocinadores, símbolos o mensajes que puedan contradecir las normas ideológicas del régimen. Incluso se prevé que las voces de los comentaristas británicos sean reemplazadas por narradores locales, con relatos adaptados a la retórica oficialista.

Esta decisión se produce en un contexto en el que Corea del Norte intenta mejorar su imagen internacional sin comprometer el control interno. En los últimos años, el país ha permitido la emisión de ciertos eventos deportivos extranjeros de manera diferida y editada, como partidos del Mundial o competencias olímpicas. Sin embargo, la llegada de la Premier League marca un salto en términos de proyección global, dado el alcance y la influencia del campeonato inglés.

Aun así, los especialistas advierten que esta apertura mediática difícilmente modifique la realidad cotidiana del país. El acceso seguirá siendo limitado a un pequeño grupo de ciudadanos con televisores autorizados, mientras que la mayoría de la población solo podrá conocer los resultados a través de los noticieros estatales.

De esta forma, la emisión de la Premier League en Corea del Norte se presenta como un gesto controlado y simbólico: una ventana hacia el fútbol mundial, pero vista desde los estrictos filtros de la censura.