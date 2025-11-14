Liga Argentina de Básquet: Pico FC festejó un valioso triunfo en Junín

El elenco pampeano se impuso como visitante sobre Ciclista Juninense por 85-77 de la mano de una segunda mitad que sirvió para revertir un arranque adverso. Rodríguez Suppi, el goleador con 21 unidades.

Tras la victoria en casa en el debut, Pico FC salió a la ruta por primera vez en la temporada y festejó a lo grande. El decano, uno de los candidatos de la Conferencia Sur, derrotó a Ciclista en el Coliseo por 85-77 gracias a un segundo tiempo de alto voltaje ofensivo que dominó por 47-37 en una noche en la que gozó de una alta efectividad de tres puntos. Los dirigidos por Gustavo Morla anotaron 12 de 27 desde la larga distancia para un 44%.

El encuentro comenzó favorable al local, que tomó el comando rápidamente y cerró el primer capítulo arriba por 25-21. Pico FC ajustó en defensa durante el segundo período, lo ganó por un doble y se fue al vestuario con una desventaja de 40-38.

A partir de la segunda mitad, las cosas cambiaron por completo. A Pico FC se le abrió el aro desde la larga distancia, creció en confianza y ganó el tercer parcial por 26-20 para tomar control del marcador y ya no volver a cederlo. El último capítulo fue de 21-17 favorable a la visita, que administró la ventaja y redondeó una gran victoria en una cancha difícil.

Juan Ignacio Rodríguez Suppi fue la gran figura del encuentro con 21 puntos y cinco de cinco en triples. El extranjero Latraius Mosley se despachó con 17 unidades en tanto que Rodrigo Sánchez aportó 14. En Ciclista no alcanzaron los 17 puntos de Franco Lombardi ni los 15 con 8 rebotes de Damián Tintorelli.