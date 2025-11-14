Murió un motociclista tras chocar contra una columna de luz en Santa Rosa

Un joven de 23 años falleció -esta tarde- mientras circulaba en su motocicleta. De esta manera, ascendió a 46 la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en rutas y calles de La Pampa.

El incidente ocurrió esta tarde, pasadas las 17 horas, cuando el motociclista circulaba en una Honda Twister por la avenida Luro. A la altura de Bertera, precisaron fuentes policiales, intentó esquivar un vehículo que quiso subir al carril central. Producto de esta maniobra, mordió el cordón, perdió el control e impactó contra una columna de luz, publicó el diario La Arena.

El otro vehículo involucrado, un Volkswagen Gol, quedó secuestrado. «Se le van a realizar las pericias correspondientes para determinar si estuvo involucrado en la situación», indicaron las fuentes consultadas.

En el hecho interviene la División de Accidentología de la Policía y la Agencia de Investigación Científica (AIC). Además de los peritajes, las autoridades están recolectando registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona. Esto será clave para determinar las responsabilidades de las partes.