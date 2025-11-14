Murió un trabajador rural por una descarga eléctrica en un campo de Rancul

Un hombre de 38 años murió este jueves por la tarde, en un campo cercano a Rancul. El trabajador rural se encontraba desarrollando tareas con una fumigadora junto a otras dos personas cuando sufrió una descarga eléctrica, que le provocó el deceso. El trágico episodio ocurrió en el predio rural “Damasco”, situado a unos 5 kilómetros al oeste de Rancul.

Según los primeros datos brindados por el personal policial a FM Líder, los tres trabajadores «estaban limpiando con aire una máquina fertilizadora dentro del lote del predio y arriba había un cable alta tensión».

«La maquina tocó el cable, provocando la descarga eléctrica», que terminó con la vida de uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar.

Traslado.

El trabajador fue trasladado de inmediato al Hospital José Padrós, donde recibió atención médica, pero no pudo ser reanimado y falleció en el lugar.

En el parte policial además se precisó que en el Hospital se recepcionó una llamada dando cuenta de lo ocurrido y que, al llegar al lugar con una ambulancia y personal a cargo del médico de guardia, no se divisó personas lesionadas.

Al volver al nosocomio, los trabajadores se encontraban en el lugar, al que habían llegado por sus propios medios en un vehículo particular. Allí se les brindó la atención médica necesaria.

El trabajador fallecido fue identificado como Maximiliano Ramiro Laurenti, de 38 años de edad.

En el informe de salud se precisó que un segundo trabajador también sufrió lesiones producto de la descarga, pero fueron de carácter leve.

Por el hecho se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas, de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Ignacio Pellegrino, quién dispuso la confección de un expediente. Este viernes se realizaron inspecciones en el predio rural donde ocurrió el accidente.