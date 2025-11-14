Reestructuración del Presupuesto 2025: Recortes de coparticipación generan $ 80.000 millones de déficit

En el recinto de la Legislatura pampeana, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto y emitió dictamen favorable por mayoría -la minoría fijará posición en el recinto- al proyecto de ley para ampliar las reestructuras presupuestarias, y se dispusieron reestructuraciones de crédito presupuestario necesarias, dentro del monto total de erogaciones fijado en la Ley N° 3603, Ley de Presupuesto Ejercicio 2025. Estuvo presente la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral.

El bloque Frejupa propuso una modificación al artículo 3 del proyecto, que fue lo que permitió que la iniciativa tuviera su despacho. La iniciativa incorpora la obligación de que el PEP informe semanalmente a la Cámara de Diputados sobre la reorganización de las partidas, de manera detallada y con la documentación correspondiente.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, asistió junto a su equipo para argumentar este proyecto, y explicó que –a diferencia de años anteriores- los recursos estimados en el Presupuesto 2025 “no se cumplirán y se prevé una recaudación inferior a la proyectada”. “Ante este escenario, se solicita autorización para reorganizar partidas y utilizar temporalmente fondos afectados, con el compromiso de reponerlos una vez ingresados los recursos definitivos», indicó.

El funcionario provincial señaló que el artículo 1 del proyecto de ley propone facultar al PEP a reestructurar partidas de capital hacia gastos corrientes. «La medida responde a la necesidad de destinar economías generadas por la ralentización de la obra pública y la postergación de compras de bienes de capital al pago de salarios, medicamentos, insumos esenciales y prestaciones del sistema provincial», agregó.

Bisterfeld detalló que la autorización solicitada permitirá, de manera transitoria, utilizar recursos con afectación específica para cubrir el pago de aguinaldos, tradicionalmente abonados antes de Navidad. «Alrededor del 80% de los ingresos mensuales se perciben durante la última semana del mes, por lo que sin esta herramienta el pago del medio aguinaldo quedaría descalzado respecto del ingreso efectivo de los fondos. La reposición de esos recursos hacia sus cuentas de origen se concretará en cuanto ingresen las rentas generales», explicó.

El ministro remarcó que la reestructuración solicitada es una «herramienta necesaria en un contexto económico adverso, orientada a sostener los servicios esenciales, cumplir con las obligaciones salariales y preservar el equilibrio financiero provincial».

CONSULTAS

En la ronda de preguntas, Laura Trapaglia requirió conocer de qué partidas se prevé obtener los recursos para las modificaciones planteadas y consultó si, en ese marco, la obra pública provincial verá interrumpida su ejecución.

Bisterfeld respondió que la decisión no supone detener completamente la obra pública, sino “ralentizar” su desarrollo y “bajar la curva de ejecución de la obra” con el fin de “poder disponer de créditos para gastos corrientes”.

Detalló además que, según las estimaciones oficiales, “teníamos presupuestado en gastos de capital 504.000 millones y vamos a ejecutar 315.000”. Y señaló que la diferencia “es lo que iría a gastos corrientes para poder hacer el pago de sueldos”.

MENORES INGRESOS

A su vez, Bisterfeld se explayó sobre el estado actual del Presupuesto 2025 y recordó que “teníamos un presupuesto equilibrado de $1.990.961.740.968. Sin embargo, según las proyecciones actualizadas al mes de noviembre, los ingresos que vamos a tener van a ser un 10% menos de lo que se presupuestó”.

Advirtió que esta caída de recursos impactará directamente en el cierre del ejercicio, donde “estamos estimando un desequilibrio de aproximadamente 80.000 millones”.

En cuanto a las causas de la merma, detalló que “la enorme caída en la recaudación, sobre todo en la coparticipación, que está más acentuada incluso que la recaudación provincial”, es el factor principal. Explicó que la coparticipación “viene cayendo en términos reales” y que en noviembre “está cayendo en términos nominales, va a ingresar menos que en octubre”, como consecuencia directa de “la caída de la actividad económica”.

MACROECONOMÍA NACIONAL

El ministro señaló que esa contracción se percibe desde junio, con una baja pronunciada que atribuyó a la política macroeconómica nacional: “mantener a lo que sea el tipo de cambio para que no se dispare la inflación está haciendo estragos en todo lo que es la actividad económica”.

Como ejemplo, mencionó que “hoy por hoy es más barato comprar un short o una remera en China que una remera que se produce acá”, lo que revela que “el tipo de cambio está atrasado”. Agregó: “si es más conveniente irse de vacaciones a Buzios que a Monte Hermoso, algo no está funcionando”.

Asimismo, hizo referencia a “la apertura indiscriminada” de importaciones y a la política nacional de tasas elevadas y restricciones crediticias para contener la inflación, aunque a costa de “matar todo tipo de actividad económica”.

De acuerdo con las estimaciones provinciales, la coparticipación “va a caer casi un 8% este año”. Sin embargo, indicó que este no es el único rubro que no alcanzará lo presupuestado. Detalló una caída del 30% en los ingresos no tributarios, especialmente vinculados al sistema energético.

También informó que no se concretó la capitalización del Banco de La Pampa, debido a normativas del Banco Central, y que las regalías ingresaron por debajo de lo previsto.

FONDOS NACIONALES

Otro componente crítico es el no envío de fondos nacionales. El ministro señaló que en el presupuesto se contemplaban “casi 97.000 millones” en aportes integrables que la Nación debía remitir “en todo concepto”. Sobre ese total, indicó que “ha ingresado prácticamente nada”, exceptuando partidas puntuales vinculadas a educación. La reducción alcanza “alrededor del 95% de lo que presupuestamos”, afectando especialmente recursos destinados al Instituto de Seguridad Social y a la obra pública.

A pesar de ello, remarcó que la Provincia “ha seguido sosteniendo al Instituto, los jubilados están cobrando en tiempo y forma” y que continúan avanzando diversas obras: viviendas, rutas -“como la 18 y la 20”-, obras de cloacas y saneamiento en Santa Rosa, así como los Centros de Desarrollo Infantil, “que ya se han terminado en casi todos lados”.

Finalmente, subrayó que estos compromisos fueron asumidos por la Nación y debidamente presupuestados por la Provincia, pero “no ingresaron, generando un impacto directo en el equilibrio financiero proyectado para 2025”.

En otro orden de cosas, obtuvo dictamen por unanimidad el proyecto de ley por el que se establece, en el ámbito de la provincia de La Pampa, la detección temprana, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado de las trombofilias en mujeres.