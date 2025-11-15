Diputados aprobó las designaciones en Fiduciaria La Pampa Sapem

En la sesión -de este jueves- de la Cámara de Diputados de La Pampa, también fueron aprobadas -por mayoría- las propuestas del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) de varias designaciones en la Fiduciaria La Pampa Sapem.

Como director titular, en representación del capital estatal y por las Acciones Ordinarias Clase «A», se designó –por mayoría- al contador Diego Fernando Ullán. También fue designado como director titular el abogado castense Marcelo Enrique Steinbauer.

Más adelante, por mayoría, fue aprobada la designación como síndico titular, por las acciones ordinarias Clase «A», el contador Hernán Delsol. Del mismo modo, se aprobó la designación del abogado Ignacio Carreño Cantera como síndico suplente.

También se designó como director suplente, en representación del capital estatal y por las acciones ordinarias Clase «A», al contador Diego Ezequiel Aguirre. Y lo mismo sucedió con la designación del contador Alejandro Marcos Vicente como director suplente.

Por otro lado, se designó como síndico titular por las acciones ordinarias clase «A» al contador Iñaki Martín Ansorena Pellejero, y la abogada Romina Andrea Ligaluppi como directora suplente en representación del capital estatal.

Finalmente, se designó como directora titular a la contadora Ana Teresa Rodríguez Castro, y de igual modo fue designada la contadora María Florencia Simonetti como síndica suplente.

Otros temas

En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad la resolución unificada por la que se declara de interés legislativo el Pre Congreso «Los hilos de la justicia restaurativa para la recomposición del tejido social. Ciclo de conversaciones», a realizarse el día 13 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

A su vez, fue aprobada la resolución por la que se expresan públicas felicitaciones al deportista Eber Ampugnani por su destacada trayectoria en Speedway 500cc. También se aprobó por unanimidad la resolución por la que se expresan beneplácito, felicitaciones y reconocimiento a la deportista pampeana Paulina Barreiro Hus, por su trayectoria como integrante de la Selección Argentina de Canotaje en los II Juegos Panamericanos Junior.

Por otro lado, fue aprobada por unanimidad la ley por la que se incorpora en los programas de instituciones educativas y de formación docente la fundamentación «Camino de la Pampeanidad».

Más adelante, fue aprobada de manera unánime la resolución por la que se declara de interés legislativo el libro titulado «Las emociones del mediador. Cómo inciden sus propios sentires en la práctica», de la autora pampeana María Gimena Funes.

La resolución por la que se declara de interés legislativo, científico y educativo el proyecto «CONSAGAN», desarrollado por estudiantes del Colegio Agropecuario de Realicó, obtuvo su aprobación por unanimidad. Lo mismo ocurrió con la resolución que declara de interés cultural y legislativo la destacada participación de los bailarines pampeanos Nuria Lazo y Federico Ibáñez en el Mundial de Tango.

También fue aprobada por unanimidad la resolución que expresa públicas felicitaciones al piloto Iván Martín por obtener la medalla de bronce en la 99° edición de los Seis Días Internacionales de Enduro, disputada en Italia.

La resolución por la que se declara de interés legislativo la II Edición de la «Gran Fondo Italianissima», a realizarse en nuestra provincia, consiguió su aprobación por unanimidad.

En tanto, se aprobó unánimemente la resolución que declara de interés legislativo, deportivo, cultural y social el Panamericano de Softbol U23 Masculino realizado en Santa Rosa.

Posteriormente, la resolución por la que se declara de interés legislativo y cultural la obra de teatro «Príncipe Azul», de autoría de Eugenio Griffero e interpretada por Oscar Rodríguez y Daniel Ayerza, fue aprobada por unanimidad.

La resolución por la que se declara de interés legislativo la obra «Cenizas quedan. Crónicas ardientes de la Argentina sublevada», fue aprobada por mayoría.