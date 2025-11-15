sábado 15, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Judocas de Castex con destacadas actuciones en un torneo en Bahía Blanca

Judo torneo bahiablanca 15noviembre2025 2

La Escuela Municipal de Judo obtuvo destacados premios en el Torneo “Fragata Sarmiento”, que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), en Bahía Blanca. En la competencia participaron aproximadamente 200 judocas, y disfrutaron también de visitas guiadas.

Los resultados de la delegación castense:  

-Denis Zúñiga 1 en categoría Cadetes+90 y 2° en senior -100 kg

Judo torneo bahiablanca 15noviembre2025 1

-Nahir Fontana 2° en categoría Cadetes -70 y 2° kyu Novicios -70kilos

-Francesca Wohlvend Reniero 1° categoría Promocional+52 kilos y 4 ° en juvenil Sub 13 +52 kilos

Judo torneo bahiablanca 15noviembre2025

-Thiago Cuadrado 3° en cat juvenil Sub 13 +52 kilos

-Juan Cruz Alanis 4° categoría kyu Novicios -81 kilos

-Francesco Molina y Emma Wohlvend Reniero participaron y lucharon en la categoría escuela

