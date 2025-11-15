Noel Gallagher volvió a visitar La Bombonera

La Bombonera volvió a recibir una visita internacional luego del Superclásico ante River en donde tuvo de espectadora a Dua Lipa.

La visita de Gallagher se suma a la larga lista de figuras extranjeras que eligen conocer el estadio de Boca durante su paso por Buenos Aires. szFNcA La Bombonera se convirtió en casi un destino obligado para los extranjeros que llegan al país.

El mayor de los hermanos Gallagher ya había visitado la cancha del “Xeneize” en 2016, en aquel momento acompañado por un plantel liderado por Carlos Tevez. Esta vez, ingresó escoltado por empleados del club y miembros de su producción, caminó alrededor del campo y saludó con evidente emoción.

Boca sigue recibiendo visitas internacionales en la previa a su duelo ante Tigre, en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional el domingo a las 20.15 horas.