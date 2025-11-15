sábado 15, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Noel Gallagher volvió a visitar La Bombonera

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Oasis gallagernoel labombonera 14noviembre2025

La Bombonera volvió a recibir una visita internacional luego del Superclásico ante River en donde tuvo de espectadora a Dua Lipa.

La visita de Gallagher se suma a la larga lista de figuras extranjeras que eligen conocer el estadio de Boca durante su paso por Buenos Aires. szFNcA La Bombonera se convirtió en casi un destino obligado para los extranjeros que llegan al país.

El mayor de los hermanos Gallagher ya había visitado la cancha del “Xeneize” en 2016, en aquel momento acompañado por un plantel liderado por Carlos Tevez. Esta vez, ingresó escoltado por empleados del club y miembros de su producción, caminó alrededor del campo y saludó con evidente emoción.

Boca sigue recibiendo visitas internacionales en la previa a su duelo ante Tigre, en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional el domingo a las 20.15 horas.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Comisiones elpalomo 19octubre2025Tecnohuose banner setiembre2025Antar banner abril2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateralRefrigeradossantiago 10noviembre
Festival intendentealvear octubr2025 1Cospecltda banner abril2025 400x300