Radio Nacional Santa Rosa levantaría la programación para retransmitir la señal porteña

La señal de Radio Nacional Santa Rosa sufriría un «apagón» por parte del actual Gobierno nacional. Su programación sería cancelada y pasaría a retransmitir los contenidos de Buenos Aires.

La situación trascendió en las últimas horas a raíz de una publicación que realizó el gremio de prensa donde advirtió «sobre el posible ‘apagón’ de la señal de FM de Radio Nacional Santa Rosa, la que -según trascendidos- pasaría a transmitir la programación de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires las 24 horas, quedando la emisión de programas locales limitada solo a la AM».

Según explicaron, «ambas señales vienen emitiendo una parte de programación de Buenos Aires y 8 programas producidos en La Pampa. De hacerse efectiva la medida, la radio local perderá llegada entre la audiencia de la capital provincial, que pasará a escuchar exclusivamente información sobre los paros en el subte porteño o los cortes de tránsito en la avenida General Paz».

«El personal de Radio Nacional Santa Rosa viene haciendo un esfuerzo de producción de 8 programas que buscan reflejar la actualidad de la provincia en general y de cada localidad en particular. Entidades como el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de La Pampa, el INTA Anguil y el Instituto de Estudios Socio Históricos de la Facultad de Humanas de la UNLPam hacen un uso cotidiano de Nacional para difundir contenidos de alto valor para la comunidad, como así también centros culturales, teatros e innumerable cantidad de artistas», destacaron.

Antecedentes.

Desde el Sindicato de Prensa recordaron que «una medida similar se tomó durante la presidencia de Mauricio Macri, también de forma inconsulta con trabajadores y trabajadoras. Hoy se vuelve a intentar desde las máximas autoridades a nivel nacional vaciar al sistema de medios públicos».

«Estas medidas unilaterales y de último momento se suman al congelamiento salarial que sufren las y los trabajadores, con sueldos básicos que no alcanzan los 600 mil pesos, y la ausencia de respuesta de la patronal en las mesas de diálogo. Dejar a Radio Nacional Santa Rosa con una sola señal sería un cercenamiento de la difusión de las voces de La Pampa, esas que aprovechan a la radio para dialogar entre sí y construir comunidad e identidad», completaron.