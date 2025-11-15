San Martín de San Juan y Godoy Cruz descendieron a la Primera Nacional

La Liga Profesional tuvo dos descensos esta temporada, dictados uno por promedios y otro mediante la Tabla Anual. Hasta la decimosexta jornada llegaron tres equipos con posibilidades de perder la categoría: Godoy Cruz, que recibió a Riestra en Mendoza, y Aldosivi y San Martín de San Juan, que se enfrentaron en Mar del Plata.

Riestra se adelantó en la casa de Godoy Cruz, mandándolo al descenso junto a San Martín por el empate parcial en Mar del Plata. Apenas dos minutos después igualó el Tomba y, pese a que Aldosivi seguía siendo el único equipo manteniendo la categoría con las dos igualdades, al menos disipó rápido los fantasmas que lo empezaron a atormentar.

Hasta ese entonces era San Martín el principal perjudicado con el descenso a Primera Nacional garantizado, ya que se vio en la obligación de ganar contra todo pronóstico en Mar del Plata. Si había empate con Aldosivi y llegaba a imponerse Godoy Cruz ante Deportivo Riestra, el segundo descenso se definiría por un partido desempate de la Tabla Anual.

San Martín dio el golpe sobre la mesa y se adelantó en el complemento, asegurándose como mínimo el desempate por la permanencia indistintamente con lo que sucediera entre Godoy Cruz y Riestra. Apenas quince minutos después, en una definición verdaderamente apasionante, lo dio vuelta Aldosivi y sentenció a los dos descendidos a Primera Nacional. Es que, con este resultado, fueron sus dos rivales directos los que, sin importar otros marcadores, se despidieron de la Liga Profesional.

En Mendoza no cambió la historia, y Godoy Cruz se fue al descenso tras empatar con Deportivo Riestra. Por su parte, San Martín de San Juan empató agónicamente para ilusionarse con la permanencia sobre el final, pero Aldosivi no dejó lugar a dudas y volvió a adelantarse instantáneamente para terminar goleando heróica y agónicamente. El Tomba y el Santo Sanjuanino, los descendidos en definidas cuentas a Primera Nacional.

Aldosivi y San Martín de San Juan se jugaron la permanencia en Primera en Mar del Plata

Aldosivi recibió a San Martín de San Juan en el Estadio José María Minella por la decimosexta jornada del Torneo Clausura en la Liga Profesional. Santiago Barrera y Tomás Fernández casi salvan al Santo Sanjuanino, pero Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado lo dieron vuelta heróicamente para sellar la permanencia del Tiburón.

Aunque el duelo principal estaba en Mar del Plata, lo cierto es que tanto Aldosivi como San Martín estaban atentos al cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra en Mendoza. Sacando al Malevo, los tres equipos estaban definiendo en simultáneo los dos descensos por promedio y Tabla Anual.