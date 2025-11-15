Turismo Carretera 2025: Suspenso y pole para Werner en el Autódromo de La Pampa

Y la fuerte tormenta que se desató sobre el circuito pampeano, fue la gran protagonista de la jornada. Mariano Werner, que había establecido el mejor registro en el primer grupo clasificatorio, debió esperar la decisión de los Comisarios Deportivos que, luego de que cesara el vendaval, decidieron que continuara la actividad, esta vez con piso mojado.

En consecuencia, Werner, con su Ford Mustang y al final de la jornada certificó lo que había logrado un par de horas antes, ser el piloto más rápido a la hora de la clasificación general y largar desde el mejor lugar en la grilla de partida de la primera serie que el TC completará este domingo por la 14ª. y anteúltima fecha del certamen 2025 de la categoría.

Mariano Werner, estabLeció un registro veloz de: 1.13.477/1000 para recorrer los 4,148,40 kms. del Autódromo “Provincia de La Pampa” y nadie, de los dos grupos restantes, obviamente, pudo bajar los tiempos ya establecidos, con piso seco. Segundo, quedó, Marcelo Agrelo con el Toyota Camry a 350/1000, tercero, Christian Ledesma, Chevrolet Camaro, a 447/1000, cuarto, Valentín Aguirre, también con Chevrolet Camaro, a 470/1000 y quinto, el Campeón, Julián Santero, con Ford Mustang, a 506/1000.

A las 10.10 hs. del día domingo, se pondrá en marcha la primera serie que recorrerá 5 vueltas al trazado pampeano con Mariano Werner y Valentín Aguirre en la primera fila, un Ford y un Chevrolet, la vieja rivalidad del TC.

A las 10.35 hs. arrancará la segunda batería, con Marcelo Agrelo, Toyota Camry y Julián Santero, en la primera fila, en tanto que a las 11.00 hs. comenzará la tercera y última serie con Christian Ledesma, Chevrolet Camaro y Germán Todino, Ford Mustang, todo por la cuarta fecha de la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros, que tiene a Agustín Canapino en el primer lugar.