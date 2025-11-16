Defensa del Consumidor: Empresa constructora de Córdoba tendrá que pagar una multa millonaria

La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó una millonaria multa a una empresa constructora por incumplir la normativa vigente. Fue sancionada y deberá pagar $ 3,2 millones de pesos.

La medida se oficializó esta semana a través de una resolución del organismo, que depende del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa. El trámite inició a raíz de una denuncia que presentó un vecino contra la empresa, que tiene domicilio en Córdoba, publicó el diario La Arena.

Luego de analizar el caso, la Dirección resolvió aplicar una «sanción de multa por $ 3.250.000». Entre los argumentos, se mencionó la infracción a lo dispuesto por los artículos 4º (deber de información), 7° (oferta), 8° bis (trato digno), 10º bis (incumplimiento de la obligación), 19º (prestación de servicios), 27º (registro de reclamos) y 53º (normas del proceso) de la Ley de Defensa del Consumidor.

El importe fijado deberá ser ingresado en la cuenta «Rentas Generales» del Banco de La Pampa dentro de los diez días hábiles de notificada de la presente disposición y ser acreditado debidamente en el expediente bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de dar intervención a la Fiscalía de Estado para su ejecución».

De todas maneras, la empresa tiene posibilidad de impugnar la decisión mediante un recurso de apelación «que deberá interponerse y fundarse ante esta autoridad de aplicación dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de su notificación».

Otra multa.

Por otro lado, la Dirección multó a los titulares de una empresa de diseño de muebles. En este caso, la sanción asciende a $ 675.000.

La firma incumplió con los artículos 4° (deber de información), 7° (oferta), 8° (publicidad), 8° bis (trato digno), 10º (documento de venta), 10º bis (incumplimiento de la obligación), 19º (prestación de servicios) y 53º (normas del proceso) de la normativa vigente. La suma se debe depositar en la cuenta dispuesta para ello.