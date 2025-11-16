Esquivaron un pozo y volcaron en la ruta nacional 152: Dos hospitalizados en General Acha

Un automóvil volcó en la ruta nacional 152 y sus dos ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital “Padre Buodo” de General Acha. En el sitio del accidente trabajaron bomberos voluntarios y personal policial y sanitario de Chacharramendi y General Acha. Los lesionados serían hermanos que viven en Puelches y La Reforma y volvían de visitar a su padre en General Acha.

Dos personas tuvieron que ser rescatadas del interior de su automóvil Renault Sandero, tras volcar sobre una de las banquinas de la ruta nacional 152. Los Bomberos Voluntarios de General Acha informaron en su perfil de Facebook que el siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 6.20 horas, publicó el diario La Arena.

Cuando la dotación de servidores públicos llegó al kilómetro 80 de la ruta nacional 152 se encargó de «cortar suministros del vehículo y realizar las primeras atenciones a los dos lesionados».

Desde la guardia de bomberos habían dado aviso al servicio de ambulancia y a la policía de Chacharramendi.

Las ambulancias de Chacharramendi y General Acha trasladaron a las personas heridas hasta el hospital «Padre Buodo» de la ciudad achense.