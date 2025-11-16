General Pico: Acosó a una menor en la vía pública y lo condenaron en menos de 24 horas

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en General Pico, dictó una sentencia por un hecho de acoso sexual callejero. El episodio se produjo el jueves aproximadamente a las 19.30 horas, y al día siguiente se sentenciado.
El juez Maximiliano Boga Doyhenard condenó a un hombre de 25 años, por juzgarlo autor penalmente responsable de acoso sexual callejero agravado por tratarse de una niña; a la pena de veintiún días multa, equivalente a un importe total de cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos.
Además le aplicó una amonestación exhortándolo a que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir y le impuso una interdicción de cercaníapor el término de seis meses respecto de la damnificada -una adolescente-, a una distancia no menor a 200 metros de su domicilio y de cualquier sitio en donde advierta la presencia de la menor, como así también la prohibición de contacto con la misma, por cualquier medio.
La rápida labor policial del Comando de la Unidad de Género de General Pico junto a la Fiscalía Contravencional permitieron que, en menos de un día de ocurrido, se arribara a una sentencia condenatoria.
El hecho ocurrió el jueves 14, a las 19.30 horas, cuando el imputado acosó y causó molestias a una adolescente. Cuando la adolescente iba caminando por la calle, el imputado pasó caminado en dirección contraria, se quedó mirándola y le manifestó «…que hermosa que sos, me pasas tu número?» por lo que la misma le consultó que le había dicho y el mismo respondió «…si le pasaba su número…», la adolescente asombrada le contestó que no y continuó caminando. Al doblar la adolescente, el imputado venía caminando detrás de ella, por lo que se asustó frenando afuera de un edifico policial a fin de resguardarse. Este la alcanzó, se frenó y le dijo «…te me estabas yendo, me das un beso?…», respondiendo la adolescente nuevamente que «no» e ingresando a la dependencia policial para protegerse.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal contravencional Sebastián Rawson Paz, el imputado y el defensor oficial Alejandro Piñeiro. De los informes solicitados surge que el imputado no posee antecedentes contravencionales.