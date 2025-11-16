Ledesma “cortó” la mala racha en La Pampa: “Este triunfo lo guardaré en el recuerdo”, dijo

El piloto Christian Ledesma se impuso, con el Chevrolet Camaro, en la 14ª fecha del Turismo de Carretera en el Autódromo de La Pampa, y consiguió su victoria 27 en el historial de “la máxima”. Pero el festejo se postergó 1527 días, después de haber ganado en Rafaela el 11 de setiembre del año 2021. El marplatense “cortó” la mala racha, y se llevó un cuchillo realizado por un artesano pampeano, que le entregó el intendente de Toay, Ariel Rojas.

Ledesma, con sus 49 años, es el piloto en actividad con la mayor cantidad de carreras corridas en la categoría, 419, logrando la nada despreciable cifra de 27 victorias, 64 series ganadas y en 31 oportunidades marcó la vuelta más rápida a la hora de clasificar. Por eso la alegría, su emoción y el llanto de la gente que lo quiere. Ledesma es sinónimo de TC.

En la rueda de prensa se quejó: “no fui muy regular”. “Se me cayó un poco el auto y el nerviosismo de hace tanto tiempo que no gano y la posibilidad de ganar…”, expresó con la humildad de los consagrados.

Recordó que esta temporada tuvo “algunas chances”, y “la más clara” fue en Buenos Aires, pero “no se dio”. “(Mariano) Werner hoy estaba en otra escala y (para ganar) había que esperar que pasará lo que pasó (que rompió el motor). Nosotros seguimos siendo competitivos y vamos a seguir trabajando –más que nunca- para poder continuar”, expresó.

Más allá del historial que tiene en el Turismo Carretera, Ledesma aseguró que esta carrera quedará “guardada en el recuerdo” porque “es la primera que puedo ganar en el equipo que estuve en la formación y trabajamos mucho para poder formarlo y trabajamos mucho diariamente para poder superarnos”.