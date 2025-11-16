domingo 16, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Torneo Provincial 2025: Alvear FC ganó la primera final con un polémico arbitraje

Torneoprovincial allboys alvearfc 16noviembre2025

Alvear FC derrotó 1 a 0 a All Boys de Santa Rosa, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear, en la primera final del Torneo Provincial 2025. El único tanto del partido lo marcó Javier Vidales Sosa. La segunda final se jugará -el próximo domingo- en el estadio Ramón Turnes de Santa Rosa.

Los alvearenses se impusieron en un partido que tuvo un polémico arbitraje del santarroseño Emmanuel Leguizamón, que les anuló un gol y tuvo fallos reiteradamente beneficiosos en favor de sus coterráneos.

En un partido que comenzó intenso, Alvear FC lo aprovechó y se puso en ventaja por intermedio de Vidales Sosa.

Los azules prevalecieron en el sector defensivo, y All Boys no encontró el camino para llegar con riesgo al arco de Santucho.

En el balance general, los locales fueron justos vencedores, y pudieron concluir con una diferencia aún mayor, si no fuera por los –al menos- polémicos fallos del colegiado capitalino.

