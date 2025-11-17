Coparticipación: Ziliotto informó a los intendentes los ingresos que tendrán en 2026

En la práctica significa que el aumento de Coparticipación previsto en el proyecto de Presupuesto 2026 – del 35,3 % promedio- oscilará entre el 37,65 % y el 31,53 % según los nuevos índices para cada municipio.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la reunión del Observatorio de Coparticipación Municipal donde se presentó la primera actualización del índice de coparticipación tras la aplicación plena de la modificación de Ley 1065, con variaciones que van del 6,67% al -10,68% entre las distintas localidades pampeanas.

En esta reunión del Observatorio de Distribución de Recursos Coparticipables, instancia donde se presentó -por primera vez- la elaboración del índice resultante de la aplicación plena de la modificación de la Ley N.º 1065, aprobada en 2023. Este avance marca un paso clave en el fortalecimiento del esquema de reparto automático de fondos entre todas las localidades de La Pampa.

Las municipalidades y comisiones de fomento tienen plazo hasta el viernes 5 de diciembre, para realizar las observaciones que consideren pertinentes.

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros Guido Bisterfeld (Hacienda y Finanzas) y Pascual Fernández ( Gobierno y Asuntos Municipales), además de representantes de los organismos técnicos de los ministerios.

En representación de las municipalidades y comisiones de fomento estuvieron presentes: Facundo Sola por la Región 1; Fernanda Alonso por la Región 2; ; Oscar Gatica Avecilla por la Región 4; Mónica Valor por la Región 5; Ariel Rojas por la Región 6; Gustavo Pérez por la Región 7; Julio Gérez por la Región 8; e Iván Fur por la Región 9. No estuvieron Gustavo Cein por la Region 3 y María Grazide por la Región 10.

Por los bloques con representación parlamentaria sólo estuvo presente, el diputado Federico Ortiz.



“MAYOR PREVISIBILIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA”

Durante su intervención, Ziliotto destacó que “el objetivo central que nos fijamos al enviar el presupuesto a la Cámara de Diputados era dar mayor previsibilidad. Hoy los municipios ya conocen los índices distribuidores y saben cuál es la proyección de recursos para el próximo año y se han cumplido casi todos los objetivos”, remarcó.

Explicó que el sistema promedia los tres últimos ejercicios para amortiguar variaciones bruscas y que el proceso de verificación incorporó herramientas técnicas que elevan la calidad de la información: “Se avanzó en un clasificador de gastos que ordena la carga de datos y permite comparar, revisar y corregir inconsistencias. Esto nos da índices más sólidos, más transparentes”.



VARIACIONES MARGINALES ENTRE MUNICIPIOS

Al presentar los resultados provisorios, Ziliotto resaltó que los cambios en los índices son “marginales” y que no generan impactos significativos entre localidades.

Según detalló, la variación del índice principal —el de distribución— va desde un crecimiento del 6,67% en el extremo superior hasta una disminución del 10,78% en el extremo inferior. Sin embargo, trasladado a la realidad presupuestaria 2025-2026, el impacto es mínimo, ya que esos porcentajes se aplican en la práctica al 35 % de aumento previsto en el presupuesto provincial 2026.

«Esto está proyectado en virtud del escenario económico atravesado por la volatilidad, la actividad económica diaria que depende de si hay mayor capacidad o no del bolsillo.

Hoy nosotros vamos a estar publicando los índices provisorios como marca la ley. Habíamos dicho que para ver si la modificación que se hizo en la ley tenía más beneficios que perjuicios, no lo vamos a determinar en el primer año de vigencia. Pero sí estamos viendo que hay una mayor previsibilidad», afirmó.

Agregó que “cuando uno analiza los resultados, se observa que los beneficios o perjuicios son marginales. Este era uno de los objetivos de la reforma: evitar saltos bruscos y garantizar mayor estabilidad en la planificación municipal”.

Ziliotto señaló que el Observatorio tiene entre sus tareas revisar el funcionamiento del sistema y proponer mejoras tanto en la aplicación de la ley como en eventuales ajustes legislativos futuros. “La provincia está vinculada a la realidad socioeconómica y no sólo a los ingresos, que es donde se genera la competencia entre municipios dentro de una masa coparticipable que siempre es la misma”, explicó. Finalmente, destacó que esta primera aplicación anual completa —que abarca del 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025— permitirá trabajar con mayor tranquilidad y flexibilidad. “Antes del 1° de enero cada municipio sabrá exactamente qué proporción de recursos recibirá. Esa previsibilidad es fundamental para planificar la gestión”, concluyó.