El Indio Solari presentará Brutto, una impactante muestra de arte digital

Solariindio grabacion luzbola 15noviembre2025

El ícono del rock nacional, Carlos «Indio» Solari, volvió a ilusionar a sus seguidores con un nuevo proyecto. Días atrás, el cantante reapareció en su mítico estudio de grabación, Luzbola, junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (LFAA) en lo que pareciera ser el backstage de una nueva propuesta musical.

El nuevo proyecto del Indio Solari

En los últimos minutos, el artista sorprendió al revelar que su talento va más allá de los escenarios, presentando “Brutto”, una impactante muestra de arte digital que estará disponible en ArtHaus (Bartolomé Mitre 434) el próximo 20 de noviembre. 

La exposición de arte recopila una selección de obras creadas con medios digitales que despliegan una estética cruda, desbordando los márgenes de lo convencional con figuras, conjuros y elementos mecánicos.

Con la curaduría de Indio Solari, prologado por Bárbara Maier y Marcelo Figueras, la exposición será gratuita y estará abierta al público.

