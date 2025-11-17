lunes 17, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Encuentro de coros de Eduardo Castex y Santa Rosa en el CCM

Coro encuentro capacitacion ccm castex 17noviembre2025

En el Centro Cultural Municipal (CCM) se realizó -este domingo- una jornada de formación y canto grupal, donde participaron coros de la ciudad de Santa Rosa y de Eduardo Castex.

La actividad comenzó a las 16 horas con un seminario de preparación vocal denominado “La voz hablada y la voz cantada”, dictado por la fonoaudióloga Sandra Emi. Durante la capacitación, la profesional abordó conceptos claves sobre cuidado y salud vocal, brindando herramientas prácticas para mejorar la emisión de la voz tanto en el habla como en el canto.

Coropluricanto encuentro ccm castex 17noviembre2025

Finalizado el espacio formativo, se realizó la presentación de los coros Pluricanto y el coro Municipal de Niños de Eduardo Castex, el coro Consonancia de Santa Rosa y el Grupo de Canto y Educación Vocal de Utelpa, de la misma ciudad.

Coropluricanto encuentro ccm castex 17noviembre2025 1

Las agrupaciones interpretaron un repertorio variado compuesto por clásicos del cancionero popular y obras reconocidas del género coral y para finalizar el encuentro se realizó un concierto conjunto, donde todas las agrupaciones se unieron para ofrecer una interpretación colectiva que emocionó a los presentes.

«CANTAR FAVORECE LA INTEGRACIÓN SOCIAL»

La directora del coro Pluricanto de Eduardo Castex, Priscila Aguirre destacó el valor del canto grupal en la vida cotidiana: “El canto es una práctica que nos debería acompañar todos los días. No hace falta ser cantante profesional: cantar juntos favorece la integración social y genera un fuerte sentido de pertenencia”, expresó.

Coroniniosyadolescentes encuentro ccm castex 17noviembre2025

La entrevistada, también subrayó el impacto positivo que la actividad tiene en las infancias:
“Es fundamental para el desarrollo futuro de los chicos. Trabaja la salud bucal, estimula el cerebro, fortalece la autoestima y brinda herramientas para su crecimiento integral”, señaló.

Coro encuentro ccm castex 17noviembre2025
Planco
