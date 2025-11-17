La fake news racista de una directora del Senado y ladera de Victoria Villarruel

Una directora designada por Victoria Villarruel en el Senado generó una fuerte polémica en redes sociales tras publicar un comentario racista acompañado de información falsa, que fue desmentida por la propia plataforma X (ex Twitter).

La funcionaria Iris Speroni reaccionó este 15 de noviembre a la foto de un visitante de India en Buenos Aires con un mensaje xenófobo: «Nos van a llenar el país de indios. Avisamos en tiempo y forma».

Para justificar su comentario, Speroni incluyó una «fake news» sobre la inmigración en Canadá: «Hoy – en solamente 10 años – constituyen el 25% de la población de Canadá».

El dato falso fue corregido de inmediato por las notas de la comunidad de X. Debajo del tuit de la funcionaria, un cartel aclara: szFNcA «Los lectores añadieron contexto… La población india en Canadá es menos del 5%, no 25%».

La vinculación de Speroni con la Vicepresidenta fue confirmada en diciembre de 2023, cuando fue designada «Directora General de Auditoría y Control de Gestión del Senado». En ese momento, la propia Speroni tuiteó: «La doctora Villarruel me honró». Actualmente, figura en la web del Senado como «Directora general: Iris Speroni» de la Dirección General de Relaciones Institucionales.