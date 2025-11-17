Tragedia interminable: Chocó la ambulancia que trasladaba el cuerpo del niño fallecido en Arauz

La trágica muerte de Benjamín Zaikoski, el chico de 13 años que perdió la vida por un disparo de aire comprimido, sumó hoy una nueva y lamentable noticia.

La ambulancia que trasladaba los restos del niño, desde Santa Rosa (donde sus órganos fueron ablacionados) hacia General Acha, chocó contra un auto que frenó en la banquina y determinó seguir viaje en el cruce de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 15, cerca de Toay. Y paralelamente un motociclista –de un contingente turístico brasilero- intentó esquivar los rodados y sufrió una caída.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió a las 12.40, publicó el diario La Arena. «En ese momento, un hombre, acompañado por dos mujeres, todos de Salliqueló, perteneciente a la obra social PAMI, iba por la ruta 35 de norte a sur con destino a Naicó», indicaron los voceros.

Y ampliaron: «El auto se estacionó en la banquina y al retomar por la ruta fue impactado en la parte trasera izquierda por una ambulancia de la empresa ‘Traslados Martín’ que iba por la ruta 35 de norte a sur y era conducida por un hombre acompañado por otro vecino».

Justamente, las fuentes policiales confirmaron que la ambulancia en cuestión trasladaba los restos de Benjamín Zailoski, el niño de 13 años, que murió por un disparo de aire comprimido en un hecho que enlutó a toda la provincia.

Efectivos de Toay y personal médico se acercó al lugar para efectuar las labores correspondientes aunque ninguno de los ocupantes de los vehículos resultó con lesiones.