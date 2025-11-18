APTRA anunció todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2025

La carrera por el Martín Fierro de Cable 2025 comenzó oficialmente este lunes: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dio a conocer la lista completa de los nominados que competirán en las más de 30 categorías de la premiación.
Los candidatos fueron presentados en un programa especial de C5N, canal que además llevará a cabo la transmisión de la ceremonia.
La entrega se llevará a cabo el próximo jueves 27 de noviembre en el centro de eventos Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, que premia la producción del año 2024, contará con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes serán los encargados de elegir a los ganadores.
Como es habitual, la gala comenzará con la tradicional alfombra roja que recibirá a todas las figuras destacadas del cable.
Los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
- La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El corresponsal – TN)
NOTICIERO
- El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
- TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último momento (CRÓNICA HD)
PANELISTA
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
- Santiago Cuneo (Gps – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
- A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
- ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CRONISTA/MOVILERO
- Adrián Salonia – (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
- La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
- Gps (Rolando Graña – A24)
- Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
- Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
- Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
- Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
- Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
ENTREVISTAS
- +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
- Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
SERVICIO INFORMATIVO
- A24
- C5N
- CRÓNICA TV
- TN
CULINARIO
- Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
- David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
- Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
- Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
- Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
COLUMNISTA POLÍTICO
- Daniel Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
- TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
TEMAS MÉDICOS
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
- Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
- Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A24
- CANAL DE LA CIUDAD
- C5N
- TN
REVELACIÓN
- Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
- Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
- La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
- Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
- Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
DE SERVICIOS
- El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata de Elía – A24)