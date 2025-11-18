miércoles 19, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Carrozas, bailarines y jinetes conmemoraron la tradición en las calles céntricas de Castex

Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025

Las calles céntricas que rodean a la Plaza San Martín de Eduardo Castex fueron el escenario elegido para celebrar el Día de la Tradición, una propuesta que tuvo por objetivo transmitir que “la tradición es el alma viva de los pueblos”. El evento fue organizado por la Municipalidad de Eduardo Castex y el Centro Tradicionalista Los Caldenes.

El encuentro se realizó –este domingo a partir de las 20 horas- con un importante marco de público y comenzó con el desfile de carrozas temáticas realizadas por instituciones intermedias, donde se resaltaron costumbres y expresiones que forman parte de nuestras tradiciones.

Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 1

Además, estuvieron presentes las agrupaciones de danzas que interpretaron bailes y coreografías, aportando colorido y alegría al paseo central de la localidad.

Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 2

También desfilaron por el espacio céntrico las agrupaciones gauchas y centros tradicionalistas de Eduardo Castex y localidades vecinas que reafirmaron el espíritu identitario con la presencia de tropillas y vestimentas tradicionales.

Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 3
Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 4
Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 5
Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 6
Fiestadelatradicion desfile castex 18noviembre2025 7

