Exhumaron un cuerpo en 25 de Mayo en una causa por una herencia

En 25 de Mayo se realizó la primera exhumación de un cadáver, por orden judicial, desde que en 2018 se creó el Juzgado Regional Letrado en esa localidad pampeana. La medida fue dispuesta por el juez Eduardo Vicente Godoy en un proceso sucesorio.

La diligencia se cumplió en el cementerio local con las presencias de la secretaria del tribunal, María Cecilia Ferreyra; la perito forense de General Acha, Marlene Arratea Sánchez; la jueza de paz, Verónica Alicia Cruces y personal policial y municipal.

«En estos siete años de funcionamiento del juzgado fue la primera vez que se exhumó un cadáver en 25 de Mayo. En ese lapso solo habíamos tenido otras dos exhumaciones, pero en Puelén», detalló Vicente Godoy.

El próximo paso será la realización de una pericia de ADN en el Laboratorio de Genética Forense, que funciona en el Centro Judicial de Santa Rosa. Para ello no hay tiempos precisos porque dependerá del estado de descomposición del material genético.

El trámite se enmarcó en una causa de sucesión por una presunta herencia. Una mujer impugnó su maternidad y planteó que su madre no es tal, sino que su progenitora biológica es una tía. Ello se resolverá a través de la pericia genética.