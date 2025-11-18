La Voluntad: Ziliotto se puso al frente de la sucesión 2027 (*)

Los mensajes políticos suelen dividirse entre los que se dicen para cumplir y los que se dicen para marcar el terreno. El del gobernador Sergio Ziliotto el Día de la Militancia, tuvo toda la intencionalidad de ser lo segundo. Tomó la iniciativa y le dio contenido político. Ziliotto ejerció lo que se llama voluntad política. Mostró liderazgo y se ubicó sin medias tintas en el centro del proceso sucesorio dentro del peronismo pampeano hacia 2027.

Fortalecido por la victoria del peronismo pampeano sobre la «ola violeta» del 26 de octubre, decidió no postergar lo que muchos esperaban: tomar la iniciativa. El discurso del lunes a la noche no tuvo mucha cobertura mediática, y salvo Diario Textual, su contenido casi no fue difundido. Lo que podía haber sido un discurso protocolar, o un mensaje de arenga como tantos otros, terminó siendo un claro mensaje político. Bajó línea puertas adentro, para sus propias filas que esperaban que tomara la iniciativa, y también hacia afuera, a las otras líneas y sobre todo a quienes juegan a la interna, dejando claro el papel que va a jugar en los próximos tres años.

Había quienes apostaban a verlo caer bajo el síndrome del «pato rengo», con menos poder hacia el final de su mandato. Pero a los seis años de gestión, todavía mantiene niveles de imagen positivos y una victoria electoral que fortaleció su capital político. Empoderado, habló sobre lo que antes hacía silencio. Por primera vez mencionó directamente las internas dentro del peronismo. No le esquivó a la palabra. Lo hizo sin estridencias, en su estilo moderado, pero directo. Apuntó sus referencias al vernismo y al copetismo, los que no quisieron «poner el cuerpo» en las elecciones legislativas.

Convocó a la unidad, sí. Pero no de manera abstracta: habló de «unidad con grandeza y humildad», y lo hizo usando una palabra clave que ya resuena en la Casa de Gobierno: desafío. El desafío no solo de juntarse entre todos los sectores, sino de enfrentar al antiperonismo unidad que se perfile hacia 2027. La «derecha y entreguista», dijo. Nombró al adversario, y lo hizo desde un discurso ideológico sin disimulos, reivindicando los valores clásicos del peronismo: lealtad, humildad, grandeza.

Sin embargo, también advirtió sobre el final que no le teme a una interna. Que hay intereses personales en juego, posicionamientos que le hacen el juego a la oposición.

Con este discurso, Ziliotto se paró como líder del proceso político que viene en el peronismo. Dijo, sin decirlo, que va a «manejar la lapicera» de la sucesión. El mensaje a la militancia en su día fue la puesta en escena de la voluntad: voluntad de conducir en el peronismo, de ordenar y de dar la pelea si es necesario.

(*) Por Norberto G. Asquini – periodista