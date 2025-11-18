martes 18, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Liga Profesional 2025: Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Ligaprofesional racingclub riverplate 18noviembre2025

La goleada de este lunes de Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-0 ante Platense como visitante le puso fin a la fase regular del Torneo Clausura 2025 y ya quedaron definidos los cruces de octavos de final.

Los Playoffs tendrán como plato fuerte el cruce entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda, ya que la ‘Academia’ finalizó en una posición superior al millonario en las respectivas tablas.

Por la Zona A, Boca clasificó como líder con 29 puntos, seguido por Unión de Santa Fe, Racing, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata.

En tanto, en la Zona B avanzaron a la siguiente ronda Rosario Central, primero con 31 puntos, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres de Córdoba. 

Así quedaron los cruces de octavos de final del Clausura 2025:

Lado izquierdo

-1A vs. 8B: Boca vs. Talleres

-4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors

-2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre

-3A vs. 6B: Racing vs. River

Lado derecho

-1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes

-4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo

-2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia

-3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central

Ligaprofesional octavos playoff 18noviembre2025
