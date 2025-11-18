Netflix aumentó sus precios en Argentina: ¿cuánto sale cada plan en noviembre 2025?

Netflix confirmó de manera oficial que aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último incremento había sido en agosto pasado, cuando los precios eran de $7.199 (Básico), $11.999 (Estándar) y $15.999 (Premium) mensuales, respectivamente. ¿En cuánto quedan a partir de ahora?

Los precios de los abonos informados por la compañía son:

-Plan Básico: $8.999

-Plan Estándar: $14.999 (permite un adicional de $5.399)

-Plan Premium: $19.999 (admite sumar hasta dos miembros extra)

Pero a esos montos se les debe sumar el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, los precios finales serán los siguientes:

-Básico: $13.769

-Estándar: $22.949

-Premium: $30.599

-Miembro extra: $8.261 (El plan Estándar permite 1, el Premium permite 2)

¿Cómo pagar Netflix sin el 30% de Ganancias?

Si el banco debita el servicio o los usuarios pagan la tarjeta, la cotización que se utiliza es la del Dólar Tarjeta, el cual gira en torno a los $1.800. A eso además hay que sumarle el 21% de IVA y el 30% de Ganancias. Pero en caso de pagar el servicio con dólares propios desde una caja de ahorro en dólares, se puede ahorrar ese 30%, además de acceder a una cotización más baja como la del Dólar Ahorro.

¿Qué ofrece cada plan de Netflix?

Básico – $13.769 por mes

Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.

Se puede ver y descargar contenido en 1 dispositivo.

Reproducción en 720p (HD).

Estándar – $22.949 por mes

Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.

Se puede ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.

Reproducción en 1080p (Full HD).

Opción para agregar 1 miembro extra que no viva con vos.

Premium – $30.599 por mes