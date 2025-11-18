Netflix aumentó sus precios en Argentina: ¿cuánto sale cada plan en noviembre 2025?

Netflix confirmó de manera oficial que aplicará un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último incremento había sido en agosto pasado, cuando los precios eran de $7.199 (Básico), $11.999 (Estándar) y $15.999 (Premium) mensuales, respectivamente. ¿En cuánto quedan a partir de ahora?
Los precios de los abonos informados por la compañía son:
-Plan Básico: $8.999
-Plan Estándar: $14.999 (permite un adicional de $5.399)
-Plan Premium: $19.999 (admite sumar hasta dos miembros extra)
Pero a esos montos se les debe sumar el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, los precios finales serán los siguientes:
-Básico: $13.769
-Estándar: $22.949
-Premium: $30.599
-Miembro extra: $8.261 (El plan Estándar permite 1, el Premium permite 2)
¿Cómo pagar Netflix sin el 30% de Ganancias?
Si el banco debita el servicio o los usuarios pagan la tarjeta, la cotización que se utiliza es la del Dólar Tarjeta, el cual gira en torno a los $1.800. A eso además hay que sumarle el 21% de IVA y el 30% de Ganancias. Pero en caso de pagar el servicio con dólares propios desde una caja de ahorro en dólares, se puede ahorrar ese 30%, además de acceder a una cotización más baja como la del Dólar Ahorro.
¿Qué ofrece cada plan de Netflix?
Básico – $13.769 por mes
- Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
- Se puede ver y descargar contenido en 1 dispositivo.
- Reproducción en 720p (HD).
Estándar – $22.949 por mes
- Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
- Se puede ver y descargar contenido en 2 dispositivos a la vez.
- Reproducción en 1080p (Full HD).
- Opción para agregar 1 miembro extra que no viva con vos.
Premium – $30.599 por mes
- Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite.
- Se puede ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez, con la opción de agregar otros dos que no vivan con vos.
- Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR.
- Podés descargar contenido en hasta 6 dispositivos a la vez.
- Audio espacial de Netflix.