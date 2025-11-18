Para Araucanía 2025: La Pampa comienza a competir en Punta Arenas

La Selección de La Pampa viajó a Punta Arenas (Chile), donde se disputará -desde este miércoles y hasta el sábado- la quinta edición de los Juegos Binacionales de Para Araucanía 2025.

Los y las deportistas pampeanas partieron el domingo hacia Buenos Aires, para luego tomar dos vuelos hacia El Calafate. A la ciudad santacruceña arribaron el lunes a la mañana y estaba previsto salir hacia Chile, pero se canceló debido al corte de rutas por el fuerte viento en la Patagonia.

Sergio Manazzi, coordinador de Deporte Adaptado de la Subsecretaria de Deportes de La Pampa, comentó que la competencia comenzará este miércoles, y además se realizará el acto de apertura.

“Viajamos con atletas que ya tienen buenas experiencias, que inclusive han sumado importantes cantidad de medallas, como el caso de Pablo Aznarez y Ian Echagaray, y algunos y algunas que harán su debut con una felicidad enorme”, dijo.

El funcionario provincial resaltó el hecho de la alegría que le significó a los y las atletas pampeanas el viaje en avión. “Para la mayoría fue la primera vez que se subían a un avión, y esto fue una experiencia maravillosa para ellos. Con solo ver el rostro de ellos y ellas uno se daba cuenta de lo lindo que fue”, destacó.

COMPETENCIAS

Los Para Araucanía cuentan con la participación de seis provincias de Argentina (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y siete regiones chilenas (Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes).

La competencia, que comprende los certámenes de atletismo y natación, reúne a personas con discapacidad (PCD) y tendrá como sede diferentes escenarios de Punta Arenas.

DELEGACIÓN

La delegación pampeana, que partió el domingo desde Santa Rosa, emprendió el viaje hacia Buenos Aires, desde donde tomó dos vuelos hasta Calafate y desde esa ciudad se viaja hasta Punta Arenas.

El equipo de La Pampa en natación está compuesto por Santiago González, Benjamíl Yael Sáez, Luis Ramón González, Esteban Emiliano Gómez, Bautista Bal, Isabella Campagno Girabel, Iara Rocío Fernández, Milagros Mercedes Sosa y Débora Becerra. En atletismo Ian Marco Echegaray, Pablo Aznarez, Eric Luis Blanco Hostein, Jasiel Yoel Medrano, Yamil Alexander Alfonso, Maximiliano Vaquero, Leticia Alejandra Molina, Romina Recuero, Tamara Batista, Estefanía Pilar Cardoso Ubeda, Melisa Ayala y Guillermina Corrales.

