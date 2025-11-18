Presupuesto 2026: Feurschvenger anunció la creación de 44 nuevos cargos y 271 horas cátedras

Durante la presentación del presupuesto 2026 ante los legisladores, la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, destacó que la propuesta financiera del área “se da en el marco de un presupuesto equilibrado, marcado por un contexto complejo y en un momento donde la Secretaría de Educación de la Nación no está aportando los fondos correspondientes estipulados por ley”.

Informó que el presupuesto del Ministerio asciende a $512.479.984.535, cifra que permitirá garantizar la continuidad de las políticas públicas y la planificación estratégica 2024–2027. “Debemos sostener el funcionamiento de 823 edificios escolares, 13.500 docentes y 95.500 estudiantes de todos los niveles y modalidades”, afirmó.

La ministra señaló como uno de los puntos centrales “el incremento del 60% en bienes y servicios no personales y la creación de cargos y horas cátedra”.

Puntualmente, anunció 44 nuevos cargos y 271 horas cátedra, con un fuerte énfasis en educación inclusiva. “Hay una especial inversión en la creación de 23 cargos en la modalidad de educación inclusiva”, explicó. Esto responde a la necesidad de fortalecer el acompañamiento a “alrededor de 8.400 estudiantes de distintos niveles, sin importar la condición del estudiante”, mediante apoyos bajos, medios y altos.

«Entre los nuevos cargos se incluyen docentes de apoyo a la inclusión, directores, vicedirectores y fonoaudiólogos, en el marco de una reorganización de equipos y recursos “para hacer más efectivas las intervenciones”, detalló.

También recordó que en 2024 se inició la formación de mil docentes con apoyo del CFI y el Banco de La Pampa: “Concluimos la semana pasada un proceso que continúa de formación docente continua”. Destacó que se incorporan nueve cargos para educación técnica y centros de formación profesional, junto a 164 horas cátedra, debido a la retención de matrícula que obliga a “crear nuevas divisiones” en el ciclo orientado.

EDUCACIÓN TÉCNICA

Feurschvenger expresó preocupación por el proyecto nacional que propone “derogar el artículo 52 de la Ley Nacional de Educación Técnica”. Según indicó, esta eliminación tiene “un fuerte impacto en la educación técnica y en la innovación tecnológica, porque la Secretaría de Educación de la Nación no está equipando las escuelas”. Ante ese escenario, la provincia sostiene con recursos propios el equipamiento menor, la reorganización de los centros de formación profesional y el incremento de ofertas formativas.

Detalló que el incremento del 60% en bienes y servicios no personales se traduce en mayores recursos para refrigerios, comedores, servicios básicos, transporte de estudiantes con discapacidad, conectividad, programas como Vértice Educativo, Después de Hora, Sábados Juveniles, y reparaciones edilicias.

“Tenemos 66 comedores escolares y venimos cubriendo con fondos provinciales lo que Nación dejó de enviar”, subrayó. En ese sentido, recordó que en 2024 el proyecto para comedores escolares presentó un requerimiento de $7.000 millones, pero los fondos nacionales recibidos rondaron “unos 2.000 millones de pesos”, por lo que “el resto estuvo a cargo del Gobierno de La Pampa”.

Repasó los principales programas educativos financiados de manera conjunta con Nación, aunque con aportes reducidos en los últimos meses. En el Programa 29 de Gestión Educativa, explicó que el mayor volumen corresponde a La Hora Más, convenio mediante el cual “45 escuelas primarias incorporaron 45 minutos adicionales, y tres escuelas pasaron a jornada completa”. Sobre el Programa 40 de Alfabetización, aclaró: “Los fondos nacionales alcanzan para atender a 20 escuelas primarias. Nosotros, con el plan provincial, atendemos a todas las escuelas de la Provincia”.

COMUNICACIÓN OFICIAL

La funcionaria provincial resaltó que toda la planificación educativa 2024–2027 está disponible en el sitio oficial del Ministerio. “Nuestro objetivo es mejorar la calidad educativa todos los días”, afirmó, y presentó una síntesis gráfica del recorrido de un estudiante “desde la sala de tres años hasta que termina la escuela secundaria y continúa en los institutos superiores”.

Además, subrayó que una política clave, incluida en el presupuesto, es el monitoreo y la evaluación de aprendizajes. Recordó que la provincia desarrolla evaluaciones desde 2022 “en áreas estratégicas de lengua y matemática”. En 2025 se evaluó tercer año del nivel secundario, sexto grado y tercer grado, además de participar en las evaluaciones Aprender.l”.

Explicó que la nominalización “permite hacer abordajes más situados, más en foco” y que esos resultados “nos permiten llevar a la reorganización de los estudiantes, que luego se ve impactada en los nuevos cargos solicitados dentro del sistema”. La funcionaria provincial reiteró la magnitud del sistema: “Como dije al comienzo, con 95.000 estudiantes, 13.500 docentes y 835 edificios educativos, por supuesto que hay situaciones o complejidades en su abordaje”.

La planificación, disponible en el sitio, también incluye la organización de la formación docente continua, articulada a través de la red pampeana: “Tenemos la red pampeana de formación docente, donde hay propuestas ministeriales, de la Universidad Nacional de La Pampa, de otras universidades nacionales, de organismos de gobierno o de quienes presenten propuestas de formación alineadas con la política educativa provincial”.

La ministra destacó además que en 2025 “se han formado más de 16.000 docentes, con más de 300 propuestas”, y que ya se están recibiendo las propuestas para el ciclo 2026. Subrayó que los programas propios del Ministerio -alfabetización, matemática, políticas de cuidado- están a cargo de “profesionales pampeanos y equipos técnicos pampeanos”. Mencionó que el área de políticas de cuidado “ha profundizado el trabajo en este año 2025”. Destacó la creación del canal de streaming Enredados, cuyo objetivo fue “trabajar sobre los riesgos de la pantalla”.

“Transitaron pediatras, psicólogos, mediadores”, indicó, y explicó que los últimos capítulos estuvieron dedicados a mostrar experiencias escolares en primera persona, donde escuelas primarias y secundarias relataron “cómo convivir, cómo abordar colectivamente, colaborativamente y con propuestas que trascienden la escuela la convivencia escolar”.

En otro párrafo informó que más de 26.000 personas -entre docentes y familias- participaron en la autoevaluación institucional: “una herramienta clave para revisar la política institucional y la política pública”. Recordó que el programa Vértice Educativo ofrece talleres con foco en lengua y matemática, junto con propuestas artísticas, digitales y de Educación Sexual Integral, todas ellas reflejadas en las partidas presupuestarias. En relación con la formación profesional, señaló que la provincia sostiene “una inversión sostenida” para fortalecer los 22 centros de formación profesional y sus extensiones áulicas. Detalló que en 2025 se presentaron 555 propuestas de formación profesional, mientras que para 2026 ya hay 680 propuestas, de las cuales 135 están destinadas específicamente a estudiantes del último año de secundaria.

Recordó la creación del programa Prepárate, que vincula a estudiantes del nivel secundario con el mundo del trabajo: “Los estudiantes se vinculan, tienen formaciones con los centros de formación profesional y con las aulas talleres móviles que recorren toda la Provincia”. Sobre las aulas talleres, precisó: “Tenemos seis aulas talleres y cada aula recorre tres localidades por año, serían 18 localidades a lo largo de la provincia”. Antes solo se brindaba información; ahora, además, se otorga formación a estudiantes del último año. “Esto también lo van a encontrar impactado en las partidas del presupuesto”, concluyó.