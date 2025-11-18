Vuelco en la ruta provincial 13: Cuatro hospitalizados en Victorica

Una camioneta Ford doble cabina 0 Km volcó –aproximadamente a las 9 horas- en la ruta provincial 13, a un kilómetro del Puesto Caminero El Durazno.

Cuando arribaron los efectivos policiales encontraron la pick up invertida sobre la banquina este de la ruta provincial 13, confirmó el comisario mayor Marcelo Bustos Paulino.

El conductor viajaba, acompañado por tres personas, desde Río Negro hacia Santiago del Estero, y explicó que perdió el control del rodado cuando se registraba “un fuerte viento en el momento” que se produjo el accidente de tránsito.

Los accidentados fueron asistidos por personal de la Posta Sanitaria de Carro Quemado, y los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital de Victorica.

​El parte médico indica que una de las acompañantes y las restantes ocupantes femeninas quedaron en observación por dolores leves y lesiones menores por fricción, sin registrarse heridas de gravedad. ​El conductor masculino rechazó la atención médica por no sufrir lesiones.