Descubren nueva especie de comadreja en el suroeste de China

Científicos chinos descubrieron una nueva especie de comadreja en una reserva natural nacional ubicada en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, a la cual denominaron “Mustela mopbie”, según informó el Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de China. El hallazgo se publicó este mes en la revista internacional Journal of Systematics and Evolution.

En julio y agosto de 2024, un equipo conjunto del Instituto de Zoología, la Universidad Normal del Oeste de China y la Universidad de Sichuan reconoció tres especímenes de comadreja mientras realizaba un estudio de biodiversidad de pequeños mamíferos en la Reserva Nacional de Naturaleza Dafengding, en el distrito autónomo de la etnia yi de Mabian, en Sichuan.

De esta manera, al integrar datos genómicos y morfológicos, el equipo confirmó que se trataba de una especie nueva y la nombró «Mustela mopbie». Esta nueva especie de comadreja es de tamaño pequeño y es capaz de entrar en grietas estrechas y madrigueras para capturar insectos y pequeños roedores.

Asimismo, los investigadores creen que este descubrimiento proporciona información importante sobre la diferenciación de especies dentro del grupo, así como una nueva perspectiva sobre cómo los pequeños carnívoros se adaptan a diferentes entornos a través de la variación genética frente a un contexto ecológico complejo.

Además, el estudio destaca el valor significativo de la región de las montañas Hengduan, particularmente las montañas alrededor de la cuenca de Sichuan, en términos de conservación de la biodiversidad global e investigación.