El STJ entregó reconocimientos a funcionarios y empleados con 25, 30 y 40 años de servicio

Durante un acto realizado hoy en el centro cultural Medasur, el Superior Tribunal de Justicia reconoció a 20 magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Santa Rosa que cumplieron 25, 30 y 40 años de servicio.

La ceremonia, que se organiza anualmente, fue encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía, quien estuvo acompañado por los ministros Hugo Oscar Díaz, José Roberto Sappa y Fabricio Luis Losi. También asistieron la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull.

Además el STJ distinguió a Franco Arza por ser el estudiante de la carrera de abogacía, que se dicta en dicha facultad, con mejor promedio el año pasado: 8,74 puntos. Por ello recibió una medalla y un diploma.

En su discurso, Fernández Mendía remarcó que el personal es «la sangre y el tejido del cuerpo judicial» y que los años que él lleva en la Justicia le permitieron ver que «los empleados y empleadas son los verdaderos socios humildes» del Poder Judicial.

«Empleados y empleadas somos todos, pero ustedes son la verdadera columna vertebral, que incluso pueden sufrir injusticias e incomodidades, y lo hacen con dignidad y silencio. Por eso quiero agradecerles y decirles que estos reconocimientos son absolutamente justos y justificados», acotó.

De todos/as los agasajados, la secretaria del Tribunal Electoral Provincial, Adriana Isabel Aimar, fue la única en cumplir 40 años de servicio y por ello fue reconocida con una plaqueta.

A su vez, los que cumplieron 30 años fueron reconocidos con un reloj. Ese listado incluyó a Ana Andrea Audisio (secretaria de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de la Procuración General), Analía Liliana Bustamente (secretaria de ministros), Karina Cortina (Remuneraciones), Pablo Alejandro Dalla Vía (Secretaría de Servicios Generales, jubilado), Danilo Edgardo Escuredo (Secretaría de Sistemas y Organización), Marcela Alejandra Fraga (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería), Liliana Andrea Giamello (Secretaría de Sistemas y Organización) y Noemí Bibiana Giardina (Unidad de Atención Primaria).

También fueron agasajados por sus tres décadas en la Justicia, Claudia Beatriz Giménez (Defensoría en lo Civil N° 2, jubilada), Silvia Alejandra Malsan (Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica), Ana Lis Medrano (subtesorera de la Secretaría de Economía y Finanzas), Andrea Alejandra Mok (secretaria de la Sala Administrativa del Superior Tribunal de Justicia), María Susana Nemesio (actualmente fiscala en Victorica), Adriana Norma Rozas (secretaria de ministros), Guilllermo Alberto Sancho (fiscal general), Guilllermo Andrés Severio (jefe de Seguridad del Centro Judicial), Marisa Analía Vicente (Oficina de Gestión Común Civil) y Néstor Hernán Villegas (Archivo Judicial).

Los que no pudieron estar presentes, y oportunamente recibirán sus respectivos relojes, fueron Carlos Alberto Bazán (Oficina de Mandamientos y Notificaciones), María Isabel Blanco (Oficina Forense), Silvia María Boulenaz (secretaria de la Procuración General), Horacio Di Nápoli (Procuración General, actual ministro de Seguridad y Justicia), José María Domínguez (Secretaría de Servicios Generales), Jorge Luis Fernández (Secretaria de Recursos Humanos, jubilado), Juan Carlos Fernández (Secretaría de Servicios Generales), Verónica Beatriz Fuhr (Secretaría de Economía y Finanzas), Marta Inés Rivas (Oficina de Mandamientos y Notificaciones), Adriana Eda Telleriarte (secretaria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, jubilada) y Rita Claudia Oliva (Oficina de Gestión Común Civil),

Finalmente, por los 25 años en el Poder Judicial, la jueza de control, María Florencia Maza, recibió una medalla.

Mañana se repetirá la ceremonia en General Pico para el personal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en esa ciudad. Será, a partir de las 11, en el multiespacio Médano.