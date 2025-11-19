La Cospec Ltda informó los «asociados ejemplares» que ganaron el sorteo de noviembre

La Cospec Ltda informó que en el mes de noviembre los asociados que tienen sus facturas al día participaron del sorteo mensual de 50.000 pesos; y quienes abonaron los servicios por sistemas online accedieron a un 50 % extra, teniendo la chance de una bonificación de 75.000 pesos.

El sorteo se realizó el sábado 15 por Lotería Nacional y benefició a tres asociados, a quienes se acreditará el monto del premio en la factura de servicios del mes de diciembre.

Desde la entidad recordamos que uno de los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”.

Los favorecidos son:

Número Asociado Extra pago digital Monto

571 2045/1 Pedro Ramallo NO $ 50.000

881 2583/1 Rodolfo Chavez SI $ 75.000

5789 11335/1 Celedonio Galan SI $ 75.000