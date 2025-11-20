jueves 20, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex, motociclistas atropellaron a una ciclista, la fracturaron y se fugaron

Bicicletas choque motocicleta fuga 20noviembre2025

Una ciclista fue atropellada por una motocicleta en el cruce de las calles Sarmiento y España y Diagonal 9 de Julio, de Eduardo Castex. La mujer fue trasladada al Hospital “Pablo F. Lacoste”, donde le diagnosticaron una fractura. Los motociclistas se dieron a la fuga, y la policía intenta concretar la identificación.

El hecho ocurrió esta tarde en pleno centro comercial de Eduardo Castex. Fuentes policiales indicaron que la mujer se conducía en bicicleta por la calle Sarmiento para girar hacia España para continuar hacia el este, y fue embestida por una motocicleta 110 c.c con dos ocupantes.

Los motociclistas “se retiraron antes del arribo” de los efectivos policiales, y ahora los agentes pretenden identificar a los involucrados.

La mujer fue trasladada al Hospital “Pablo F. Lacoste”, donde confirmaron que sufrió una fractura, que no fue precisada por las fuentes policiales.

En la causa interviene la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex.

