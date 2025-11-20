jueves 20, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Fin de semana XXL: ¿Cómo funcionarán los servicios públicos en Eduardo Castex?

Cospecltda oficinas administracion 3octubre2023

La Cospec Ltda informó que se registrarán modificaciones en la prestación de los servicios el viernes 21 designado día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 por el traslado del feriado nacional conmemorativo del “Día de la Soberanía Nacional”, en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado.

Sector de Administración: viernes y lunes cerrado

Sector de Enfermería: viernes y lunes cerrado

Sábado: atenderá con normalidad de 8 a 12 hs

Planta de Agua Tratada: viernes y lunes cerrada

Sábado: atenderá con normalidad de 7 a 12.30 hs

Reparto barrial de agua tratada: el reparto del viernes se adelantará al jueves 20 de Noviembre

El reparto del lunes se trasladará al martes 25 de Noviembre

RESIDUOS DOMICILIARIOS

Desde la comuna de Eduardo Castex informaron que este viernes 21 y lunes 24, la recolección de residuos domiciliarios se realizará “con normalidad” desde las 19 horas.

