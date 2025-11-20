Inscriben para cubrir cargo docente en Colonia 25 de Mayo

Las inscripciones se reciben a partir del día 19 de noviembre del corriente año y por el término de CINCO (5) días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected]

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Jefe de Sección o Instructor, Producción Animal, suplente común, para la localidad de Colonia 25 de Mayo, correspondiente al Nivel de Educación Secundaria.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico al Tribunal de Clasificación de Secundaria.