jueves 20, noviembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Inscriben para cubrir cargo docente en Colonia 25 de Mayo

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Educacion docente escritura lapicera 4abril2023

Las inscripciones se reciben a partir del día 19 de noviembre del corriente año y por el término de CINCO (5) días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria: [email protected] 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Jefe de Sección o Instructor, Producción Animal, suplente común, para la localidad de Colonia 25 de Mayo, correspondiente al Nivel de Educación Secundaria. 

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico al Tribunal de Clasificación de Secundaria.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 19noviembreSancorseguro banner setiembre2025 lateralTecnohuose banner setiembre2025Cospecltda banner abril2025 400x300Comisiones elpalomo 19octubre2025Antar banner abril2025Festival intendentealvear octubr2025 1