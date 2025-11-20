Para Araucanía 2025: Pampeanos compiten en atletismo y natación adaptada

La Selección de La Pampa comenzará -este jueves- a competir en la quinta edición de los Juegos Binacionales de Para Araucanía en Punta Arenas (Chile), cuya programación se retrasó una jornada por el retraso de las delegacioens de Chubut y Tierra del Fuego.

El programa de los Juegos se aplazó un día, debido a que las provincias de Chubut y Tierra del Fuego no pudieron arribar el martes, como estaba previsto, a causa del fuerte viento que sopló en la Patagonia, que obligó a cortar rutas.

ACTIVIDADES

La actividad de ayer estuvo reservada a la clasificación funcional y a los entrenamientos, pensando en este jueves, el primer día de competencia en atletismo y natación adaptada.

Por Argentina competirán atletas de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Por Chile, participarán delegaciones de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Los Juegos Para Araucanía, en la que tomarán parte alrededor de 500 deportistas con discapacidad (PCD), tendrá como sede diferentes escenarios de Punta Arenas.

En los últimos Juegos Para Araucanía, en 2024, La Pampa conquistó un total de 65 medallas, de las cuales 34 fueron de oro, 21 de plata y 10 de bronce.

DELEGACIÓN PAMPEANA

El equipo de La Pampa en natación está compuesto por Santiago González, Benjamín Yael Sáez, Luis Ramón González, Esteban Emiliano Gómez, Bautista Bal, Isabella Campagno Girabel, Iara Rocío Fernández, Milagros Mercedes Sosa y Débora Becerra. En atletismo Ian Marco Echegaray, Pablo Aznarez, Eric Luis Blanco Hostein y Jasiel Yoel Medrano, Yamil Alexander Alfonso, Maximiliano Vaquero, Leticia Alejandra Molina, Romina Recuero, Tamara Batista, Estefanía Pilar Cardoso Ubeda, Melisa Ayala y Guillermina Corrales.