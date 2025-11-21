El catálogo navideño de Netflix: ¿Cómo es la comedia que ya está en top 5?

La película de Netflix «Una Navidad EXtra» (título original en inglés: A Merry Little Ex-Mas), protagonizada por Alicia Silverstone, es una comedia romántica navideña que aborda el caos de pasar las fiestas con una familia recién separada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la película es dirigida por Steve Carr y cumple con los elementos clásicos del género: humor ligero, reencuentros familiares y la promesa de una segunda oportunidad.

¿De qué trata «Una Navidad EXtra»?

La trama gira en torno a Kate (Alicia Silverstone) y Everett (Oliver Hudson), una pareja que acaba de divorciarse. Su deseo de Navidad es simple: concretar un divorcio amigable y pasar una última Navidad tranquila en familia con sus hijos antes de vender su casa.

Sin embargo, sus planes de unas «vacaciones de ensueño» se desmoronan y se convierten en un caos cuando Everett llega a la celebración acompañado de su nueva novia: una mujer más joven y despampanante.

La llegada de la nueva pareja desata una serie de situaciones incómodas, celos, dramas navideños y reencuentros, haciendo que Kate y Everett tengan que navegar por sus viejos sentimientos y la tensión familiar, demostrando que a veces los momentos más caóticos de la Navidad son también los más memorables.

Reparto Principal:

Además de Alicia Silverstone y Oliver Hudson, la película cuenta con:

-Jameela Jamil

-Pierson Fodé

-Melissa Joan Hart