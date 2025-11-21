El trailer de la tercera temporada de la exitosa serie Envidiosa

El gran furor de Netflix es “Envidiosa”, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani que este miércoles tuvo el tan esperado y anunciado estreno de su tercera temporada.

Esta comedia argentina, de lo más visto de la plataforma, se centra en Victoria, interpretada por Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años.

La producción cuenta con grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

Luego del éxito de las primeras dos entregadas, Netflix prepara el desembarco de su tercera entrega.

A qué hora se estrena la tercera temporada de “Envidiosa”

“Envidiosa” se encuentra disponible desde septiembre del 2024, mientras que en febrero llegó la segunda entrega.

La tercera temporada llega este miércoles 18 de noviembre, y estará disponible en la plataforma desde las 5 de la madrugada de la Argentina.

De qué trata “Envidiosa”

Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños.szFNcA

El elenco de “Envidiosa”

-Griselda Siciliani: Interpreta a Victoria Mori, la protagonista principal que atraviesa una crisis de los 40 y se cuestiona sus elecciones de vida.

-Esteban Lamothe: Da vida a Matías, un personaje que aporta un giro inesperado a la vida de Vicky.

-Pilar Gamboa: Interpreta a Carolina, una de las mejores amigas de Vicky.

-Violeta Urtizberea: Da vida a Lu, otra de las amigas cercanas de Vicky.

-Martín Garabal: Interpreta a Daniel Oribe, la pareja de larga data de Vicky.

-Marina Bellati: Tiene un papel destacado en la serie, aunque su personaje específico puede variar.

-Bárbara Lombardo: Interpreta a Melina, otro personaje importante en la trama.

-Benjamín Vicuña: Hace una aparición especial como Nicolás, un personaje que genera revuelo en la vida de Vicky.