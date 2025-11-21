Escándalo: pasaron a disponibilidad a mujer policía tiktotera por conducta “indecorosa”

La cúpula directiva de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó a disponibilidad a una oficial, por haberse mostrado en sus redes sociales en actitudes «indecorosas», y solicitó además la intervención del departamento de Asuntos Internos.

Por lo tanto, la joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y según supo la Agencia Noticias Argentinas en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada.

La oficial Nicole Gabriela V, quien llevaba tres años en la Policía de la Ciudad, estaba con licencia médica; sin embargo, en los últimos días se viralizaron al menos cuatro videos que subió a la red social Instagram junto a otra mujer, aunque ésta última no fue individualizada como integrante de la institución.

En las imágenes «se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado», expresa el comunicado de la fuerza, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.szFNcA

Asimismo, en la nota se especifica que «Dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688″.