Liga Argentina de Básquet: Pico FC consiguió el tercer triunfo consecutivo

En su segunda presentación de local, Pico FC le ganó 87-72 a Centenario de Venado Tuerto y logró su tercera victoria consecutiva. Latraius Mosley, el goleador del partido con 17 puntos.

En un comienzo de mucho goleo e intensidad física, Pico FC manejó los hilos del juego y con gol repartido en varias manos. Matías Borsatti, con 7 puntos fue la figura del local, mientras que en la visita se destacó Manuel Gómez. El resultado final fue 23-16 a favor del Decano.

El segundo cuarto mantuvo el mismo nivel, pero en este caso el dominio del partido fue repartido en ambos equipos. Los dirigidos por Gustavo Morla mantuvieron la ventaja gracias a Latraius Mosley y se fueron arriba al descanso 43-37

En el tercer cotejo (28-13), el Decano demostró su jerarquía y todo su repertorio en ambos costados, de la mano de Juan Ignacio Rodríguez Suppi, para cerrarlo a su favor 71-50. Los últimos diez minutos de juego fueron pura y exclusivamente de complemento, para que Pico cierre el encuentro 87-72 a su favor.

El próximo sábado 22, a las 21 horas, Pico FC recibe a Provincial de Rosario. Por su parte, el martes 25, Centenario enfrenta a El Talar en condición de local.