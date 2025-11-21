Para Araucanía 2025: La Pampa lidera el medallero en Punta Arenas

La Pampa lidera el medallero -tras el primer día de competencia- de la cuarta edición de los Juegos Binacionales de Para Araucanía, que se están desarrollando en Punta Arenas (Chile).

Los Para Araucanía cuentan con la participación de seis provincias de Argentina (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y siete regiones chilenas (Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes).

En una jornada nublada y fría y un día después de lo previsto, las competencias para personas con discapacidad arrancaron con excelentes resultados de la Selección pampeana, que al final del día quedó arriba en el medallero, con 33 medallas, de las cuales 22 son de oro, ocho de plata y dos de bronce.

La competencia continuará este viernes hasta la tarde. A la noche será el acto de cierre y las delegaciones emprenderán el viaje a sus provincias el sábado por la mañana.



LOS RESULTADOS

En las pruebas de atletismo femenino, salto en largo, ganaron preseas de oro Tamara Batista (clase 36), Estefanía Cardoso Ubeda (C46) y Romina Recuero (C21).

Melisa Ayala, por su parte, fue segunda en salto en largo en categoría sordos e hipoacúsicos.

En lanzamiento de bala, también en sordos e hipoacúsicos, Guillermina Corrales fue medalla de plata con el segundo puesto, detrás de la chilena Yaminet Álvarez Huillipan. En atletismo masculino, las medallas de oro de La Pampa fueron de Pablo Aznarez (C46) en lanzamiento de bala; Ian Marco Echegaray (C41) en bala. Jasiel Yoel Medrano se impuso en los 1.500 metros, en sordos e hipoacúsicos.



Las medallas de plata las ganaron los pampeanos Eric Blanco Hostein (C20) en lanzamiento de disco y en lanzamiento de bala y Maximiliano Vaquero en los 1.500 metros, en categoría sordos e hipoacúsicos. En tanto que Yamil Alfonso fue medalla de bronce al ubicarse tercero en salto en largo.



NATACIÓN

En cuanto a la primera jornada de natación PCD femenino, las medallas de oro de La Pampa fueron dos: de Iara Fernández (libre moto, C-S5) en los 25 metros y en los 50 metros; Milagros Mercedes Sosa (motor PC C-S7) en 25 metros; Girabel Isabella Campagno (intelectuales C-S14) en 25 metros.

Las medallas de plata con el segundo puesto quedaron para Girabel Isabella Campagno (S14) en 50 metros espalda y en 50 metros libres. Las medallas de bronce fueron de (S8) Débora Becerra en 50 metros espalda y en 50 metros libres. Mientras que Milagros Sosa (S7) se ubicó cuarta en los 50 metros libres.

Con relación a natación PCD masculina, las medallas de oro para La Pampa fueron de (C-SB15) en 25 metros para sordos e hipoacúsicos; Santiago González (C1) en 50 metros espalda, 25 metros libres y 50 metros libres; Luis González (S11) en 50 metros espalda y en 25 metros libres; Bautista Bal (S21) en 50 metros espalda y en 100 metros mariposa; Benjamín Sáez (S14) en 25 metros libres y en 50 metros libres.

Esteban Gómez (S15), en tanto, fue medalla de plata en 50 metros libres.