Ziliotto confirmó la licitación para modernizar la RP 20 y construir un nuevo puente sobre el Río Salado

Con una inversión de $ 5.377 millones y un plazo de trabajos de 18 meses, se licitarán –el 18 de diciembre- las obras para reforzar la seguridad vial y la integración territorial, que incluyen la construcción de un nuevo puente carretero sobre el Río Salado y la remodelación integral de la ruta provincial 20, en su paso por la localidad de La Reforma.

La intervención permitirá mejorar la transitabilidad del corredor, consolidar la conectividad regional y garantizar mayor seguridad para quienes circulan por este eje productivo.

La obra responde a una necesidad concreta: el puente actual presenta limitaciones estructurales y funcionales que afectan su servicio, por lo que será demolido y reemplazado por una infraestructura moderna, diseñada para soportar mayores cargas y ofrecer circulación más segura, permanente y eficiente.

El proyecto contempla también la remodelación de la traza de la Ruta Provincial 20 en su travesía urbana por La Reforma, con pavimentación de colectoras, adecuación de accesos, canalizaciones, señalización vial horizontal y vertical, e iluminación integral.

La intervención se complementa con barandas metálicas que aumentan la seguridad de los usuarios y mejoran las condiciones de visibilidad en el corredor. La inversión, de $ 5.377.000.000, permitirá optimizar un tramo clave para el transporte, el abastecimiento y la vinculación entre sectores productivos y poblaciones del oeste provincial.

“La infraestructura vial es un derecho y una herramienta de desarrollo. No solo conecta localidades, conecta oportunidades”, destacan desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con un modelo de obra pública que mejora la calidad de vida y la competitividad económica.



DETALLES TÉCNICOS

La intervención incluye excavaciones con tablestacado, desvío controlado del cauce del río y la ejecución de hormigones estructurales de diferentes resistencias, según las necesidades de cada parte de la estructura.

En cuanto a la calzada, se realizarán terraplenes compactados de alta calidad, subrasante preparada, capas granulares de 15 cm. y una carpeta asfáltica de 4 cm. de espesor con trabajos de imprimación y liga.

En los sectores de aproximación al puente se construirán cordones y sistemas de drenaje mediante alcantarillas, además de incorporar señalización termoplástica, alumbrado y barandas metálicas, reforzando las medidas de seguridad para usuarios y peatones.

PLANIFICACIÓN

Con un plazo de ejecución de 18 meses, esta obra forma parte del plan provincial de infraestructura vial que sostiene el empleo local, brinda soluciones concretas a las comunidades y fortalece la integración territorial de La Pampa.

La modernización de la RP 20 es un paso más en la construcción de una red vial segura, eficiente y preparada para el crecimiento productivo de la región.